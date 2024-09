La réaction de Taylor Swift au discours de Katy Perry aux VMA 2024 devient virale | MTV VMA 2024, Katy Perry, MTV VMA, Taylor Swift | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Taylor Swift devient virale avec sa réaction à Katy Perry!

Le chanteur de « Fortnight », âgé de 34 ans, était présent à la MTV VMA 2024 le mercredi 12 septembre à New York, où la chanteuse de « Woman’s World », âgée de 39 ans, a accepté le Video Vanguard Award après une performance de medley de sa carrière.

Lors du discours d’acceptation, Katy a déclaré le LGBTQ+ La communauté lui avait appris « qu’on peut être à la fois gentil et con ».

À ce moment-là, Taylor était capturé par la caméra en train de tourner à son amie et collaboratrice Jack Antonoffqui était assis à côté d’elle et souriant. Il a ensuite pointé du doigt Taylor alors qu’elle hochait la tête.

En outre, Taylor a été vu en train de chanter et de danser sur les tubes de Katy comme « ET », « Teenage Dream » et « California Gurls ».

