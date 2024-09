La réaction de Taylor Swift à la performance de Katy Perry aux VMA fait fureur sur Internet

Les cérémonies de récompenses sont désormais chose du passé pour Taylor Swift. La pop star a remporté son premier trophée Moonperson en 2009 pour le clip de « You Belong With Me ». Pourtant, bien qu’elle soit sans doute devenue la personne la plus célèbre au monde, Swift n’est jamais trop bonne pour s’amuser. À chaque événement télévisé en tenue de soirée, les téléspectateurs scrutent la foule pour apercevoir la chanteuse de « Fortnight » en train de s’amuser. Mercredi (11 septembre), Swift a une fois de plus charmé les réseaux sociaux en dansant sur du Katy Perry.

Taylor Swift passe les meilleurs moments de sa vie

Katy Perry a célébré son MTV Vanguard Video Award avec une interprétation défiant la gravité de ses plus grands succès. C’était exactement le genre de performance colorée et maximaliste pour laquelle la chanteuse de « ET » est connue. Et Taylor Swift n’a pas pu s’empêcher de danser.

Des vidéos de la chanteuse de « I Can Do It With a Broken Heart » ont rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux. « Elle danse comme si personne ne la regardait », a écrit un utilisateur X/Twitter.

« Taylor Swift dansant sur Teenage Dream, c’était littéralement moi quand la chanson est arrivée », a ajouté un autre utilisateur de X/Twitter.

Taylor Swift dansant sur Teenage Dream, c’était littéralement moi ici quand c’est arrivé 😭😭💜❤️#VMA — Kim – Département des étudiants torturés ✨📚 (@Kimberl_B_1536) 12 septembre 2024

Plus tôt dans la soirée, les caméras ont filmé Swift en train de se déhancher aux côtés de Karol G pendant que la star colombienne interprétait son tube « Si Antes Te Hubiera Conocido ».

Vous pourrez également l’écouter danser sur la performance d’ouverture d’Eminem.

Katy Perry revient sur scène

Franchement, nous étions tous Taylor Swift lorsque Katy Perry montait sur scène. L’interprète de « Part Of Me » a été remarquablement absente des scènes depuis sept ans.

En 2018, Perry a rejoint Luke Bryan et Lionel Richie au sein du jury du nouveau reboot Idol américain série sur ABC. Cela a marqué le début d’une pause de près d’une décennie sur scène, jusqu’à maintenant.

« Katy est une puissance musicale et une véritable icône de la culture pop », a déclaré Bruce Gillmer, président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements de Paramount et directeur du contenu musical de Paramount+. a déclaré dans un communiqué.

