La réaction de Tara Sutaria aux paparazzi suite à ses rumeurs de rupture avec Aadar Jain laisse les internautes perplexes

L’année a commencé sur une note surprenante alors que les tourtereaux Tara Sutaria et Aadar Jain l’auraient appelé “quitte”. La nouvelle de leur rupture a été annoncée mardi. Le même soir, Tara a été vue en train d’assister à une soirée de clôture d’un film, ce qui a attiré davantage l’attention sur la nouvelle de la prétendue scission.

Mercredi, Tara a été repérée à l’aéroport. Tara portait une robe noire, surmontée d’un manteau marron. Les bottes noires et les lunettes de soleil noires avec un sac à main chic la rendaient plus cool. En se dirigeant vers l’aéroport, Tara a souri à paps. L’un des photographes a demandé à l’actrice d’Ek Villain Returns : “Tara Ji jo article aa raha hai aapke naam se woh true hai kya (l’article sur vous est-il vrai) ? Rompre et tout.” Sans rien dire, Tara continua de sourire et s’enfonça dans les locaux de l’aéroport.

Voir la vidéo







La réaction composée de Tara Sutaria a même laissé les internautes perplexes. Peu de temps après la diffusion de la vidéo, quelques utilisateurs de médias sociaux l’ont commentée. Un utilisateur a écrit : “Wtf was dat… yeh log ko thodi sa sharam nehi hai kya… to ask about her breakup story… khudka Ghar samaloo pehale.” Un autre utilisateur a analysé les paps et a écrit : “C’est tellement impoli de demander cela.” Un internaute a ajouté : “Elle a intelligemment ignoré que cela signifie qu’ils ne sont pas ensemble.”

Si l’on en croit les rapports, Aadar et Tara se sont séparés après avoir fréquenté pendant plus de trois ans. Aadar et Tara ont été assez loquaces sur leur relation. Ils ont même été aperçus ensemble lors de divers événements et fêtes.

Après avoir fixé quelques objectifs, la nouvelle de la rupture de Tara et Aadar affectera certainement les fans de la première. Selon le rapport d’ETimes, une source a confirmé leur rupture et a déclaré : “Aadar et Tara ont décidé de se séparer à l’amiable”. La source a en outre ajouté qu’ils sont tous les deux matures et resteront toujours amis. Ils continueront à prendre soin l’un de l’autre avec tendresse.