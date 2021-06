La réaction de Shah Rukh Khan au message de la fête des pères de Suhana est SAUVAGE ! Deets à l’intérieur | Buzz News

New Delhi : à l’occasion de la fête des pères dimanche, Suhana Khan a partagé une photo nostalgique de son enfance avec son père et la superstar Shah Rukh Khan.

Sur la photo monochrome, on peut voir Suhana embrasser son père et le duo pose joyeusement pour la caméra.

Elle a simplement écrit,« Fête des pères, » sur l’image.

Alors que le monde bavait sur la jolie photo, c’est la réaction de SRK sur la photo qui a attiré l’attention de tout le monde car elle était encore plus mignonne qu’autre chose.

Il a posté la même photo dans sa story Instagram et a écrit : « Tu me manques tellement bébé que j’utilise des emojis, » avec un cœur et des emojis aux yeux de cœur.

Il y a tout juste un jour, Shah Rukh s’était rendu sur les réseaux sociaux et avait partagé un adorable message dédié à tous les pères à l’occasion de la fête des pères.

Il a écrit,« Bonne fête des pères à tous les pères. Nous souhaitons à tous les parents les plus beaux moments et souvenirs avec leurs « petits munchkins coquins ».

Bonne fête des pères à tous les pères. Voici en souhaitant à tous les parents les plus beaux moments et souvenirs avec leurs « petits munchkins coquins » pic.twitter.com/Z7Y6tJzfKm – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 20 juin 2021

Suhana étudie actuellement les films à l’Université Columbia de New York et est souvent vue en train de partager des photos et des vidéos sur son Instagram pour ses fans. Elle a déjà figuré dans sa première couverture de magazine pour Vogue en 2018 et compte 1,8 million de followers sur son compte Instagram. Suhana est déjà un nom populaire par rapport aux autres enfants vedettes.