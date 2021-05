Cela fait 14 ans qu’Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan sont entrés dans le bonheur conjugal. Après avoir été éligible célibataire et célibataire pendant de nombreuses années, le couple s’est marié en 2007, brisant le cœur de beaucoup. Beaucoup désiraient Aishwarya et lui ont envoyé des propositions de mariage à l’époque pré-sociale des médias. Maintenant, nous sommes tombés sur une vidéo de retour d’Aishwarya et Abhishek dans laquelle ce dernier est vu en train de réagir à un gars qui lui propose une pancarte.

Dans la vidéo, AB est vu en train de repérer un homme tenant une banderole qui disait « Épouse-moi », faisant allusion à Aishwarya. A quoi Abhishek a réagi en disant: « Elle m’a épousé, mec », tout en désignant sa femme aimante. Cela a laissé Aishwarya en deux.

Plus tôt, lors de leur apparition sur ‘Le spectacle d’Oprah Winfrey‘, Abhishek a révélé comment il a proposé à Aishwarya à New York. L’acteur a rappelé: « Je tournais à New York pour un film et je me tenais sur le balcon de ma chambre d’hôtel et je souhaitais qu’un jour, ce serait bien si j’étais avec elle, marié. Alors, je l’ai emmenée. sur le même balcon et lui a demandé de m’épouser. «

Aishwarya a réagi en déclarant: « C’était très doux. C’était très réel en même temps. »

Lors d’une récente interaction avec RJ Siddharth Kannan, Abhishek a également expliqué comment Aishwarya expliquait à leur fille Aaradhya Bachchan leur privilège.

Le ‘LudoL’acteur a déclaré: « Elle a rendu Aaradhya très consciente de la famille dont elle venait, de l’époque où elle était nouveau-né. Elle sait que son père et son dadi, ainsi que sa mère et son père sont tous les deux des acteurs, et que nous sommes très privilégiés. et que nous apprécions l’amour et le respect de tant de millions de personnes, et que vous devez apprendre à respecter cela et apprécier cela et remercier Dieu pour cela. Elle va bien, elle est très normale à propos de ces choses. Elle voit nos films et les apprécie. «