La réaction de Ranveer Singh lorsque Deepika Padukone embrasse Shah Rukh Khan sur la joue a un lien avec Jawan

Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ont servi les objectifs de BFF lors de l’événement à succès de Jawan à Mumbai vendredi.

Deepika Padukone fait partie des amis les plus proches de la superstar Shah Rukh Khan dans l’industrie cinématographique hindi. Ils se soutiennent mutuellement depuis Om Shanti Om de Farah Khan, qui était les débuts de l’actrice à Bollywood. Shah Rukh et Deepika ont depuis lors été jumelés l’un en face de l’autre dans Chennai Express, Happy New Year, Pathaan et plus récemment dans Jawan.

L’actrice de Piku a reçu de nombreux applaudissements pour son apparition spéciale dans le thriller d’action, qui est devenu un blockbuster gagnant plus de Rs 400 crore net en Inde et Rs 700 crore brut dans le monde en seulement neuf jours après sa sortie. Le vendredi 14 septembre, l’équipe Jawan a organisé un événement à succès à Mumbai où Shah Rukh et Deepika ont sans aucun doute volé l’attention avec leur lien et leur amitié qui se sont reflétés sur scène de plusieurs manières.

Qu’il s’agisse de danser ensemble sur la chanson de Chaleya ou de se féliciter mutuellement, les deux ont servi les objectifs de BFF pendant le gala. Après avoir assisté à l’événement, Deepika s’est rendue sur Instagram et a partagé de nombreuses photos. Dans les trois premières images, on la voit afficher son look gracieux et étonnant dans un magnifique sari blanc du gala.

Cependant, c’est la quatrième photographie qui a retenu l’attention de tous. La photo montrait Deepika déposant un baiser sur la joue de SRK. Inutile de dire que c’est devenu viral sur Internet, les fans les traitant tous les deux de « mignons ». « C’est le dernier pour moi », avait légendé l’actrice sur son post Instagram.





Le mari et acteur de Deepika, Ranveer Singh, a également réagi à leur photo en écrivant « Ishq Mein Dil Bana Hai Ishq Mein Dil Fanna Hai Hoooooo », qui font en fait partie des paroles du morceau romantique de Jawan Chaleya, chanté par Arijit Singh et Shilpa. Rao, écrit par Kumaar et composé par Anirudh Ravichander.

