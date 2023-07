La réaction de Ranveer Singh à la photo de Deepika Padukone en tenue rose devient virale, les fans l’appellent « Barbie »

Lisez la suite pour savoir comment Ranveer Singh a réagi à la dernière photo de Deepika Padukone dans une tenue rose sur son Instagram.

Ranveer Singh et Deepika Padukone forment l’un des couples les plus puissants de Bollywood. Le dimanche 16 juillet, l’actrice s’est rendue sur son Instagram et a déposé ses trois superbes looks bleu, blanc et rose faisant la promotion de la collection athleisure ZNE (Zero Negative Energy) d’Adidas. Ses photos sont instantanément devenues virales sur les réseaux sociaux.

Ranveer, qui a partagé l’espace d’écran avec Deepika dans trois films réalisés par Sanjay Leela Bhansali, à savoir Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela (2013), Bajirao Mastani (2015) et Padmaavat (2018), était également en admiration devant son actrice-épouse en tant que il a laissé tomber un emoji rouge chaud sur sa photo dans la tenue rose.

Les internautes ont eu des réactions mitigées face au commentaire flirtant de Singh, certains d’entre eux l’appréciant pour l’admiration de sa femme, tandis que d’autres l’ont qualifié de « show-off ». L’un d’eux a écrit : « Le mari le plus adorable. Il amplifie et loue toujours sa femme », tandis qu’un autre a ajouté : « Détendez-vous, elle est à côté de vous, pourquoi tant de frimousse ? ». En voyant Deepika en rose, beaucoup de ses fans l’ont même appelée « Barbie ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, l’acteur de Simmba sera ensuite vu dans le drame familial de Karan Johar Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani. Il sera vu partager l’espace d’écran avec sa co-star de Gully Boy Alia Bhatt. Mettant également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi, le film sortira dans les salles plus tard ce mois-ci le 28 juillet. L’acteur n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant son prochain projet.

D’autre part, Deepika Padukone sera vue ensuite dans une apparition spéciale dans Jawan, l’artiste bourré d’action de Shah Rukh Khan. Mettant en vedette Vijay Sethupahi en tant qu’antagoniste principal, le film marque les débuts à Bollywood de l’actrice Nayanthara et du cinéaste Atlee et sort en salles le 7 septembre. L’actrice a également le film pan-indien Project K avec Prabhas, Kamal Haasan et Amitabh Bachchan. et l’actioner aérien Fighter avec Hrithik Roshan devrait sortir en janvier 2024.

