La réaction de Ranbir Kapoor à Neetu Kapoor disant qu’un dialogue incorrect de Shamshera devient viral

Ranbir Kapoor et Vaani Kapoor ont honoré les décors de l’émission de téléréalité pour enfants basée sur la danse Dance Deewane Juniors pour sa grande finale et pour la promotion de leur prochaine sortie Shamshera le mercredi 13 juillet. La mère de Ranbir, Neetu Kapoor, est l’un des juges de l’émission avec la chorégraphe Marzi Pestonji et la torride actrice Nora Fatehi.

L’acteur de Sanju attendait sa mère sur les plateaux de tournage et dès l’arrivée de l’actrice de JugJugg Jeeyo, on a vu l’adorable couple mère-fils se serrer dans ses bras. Les paparazzi ont rapidement demandé à Neetu de dire le célèbre dialogue du réalisateur Karan Malhotra.

Neetu a ensuite regardé les caméras et a mentionné à tort le dialogue, “Dharam Se Dacait, Karam Se Aazaad”. Ranbir a rapidement corrigé sa mère et a dit: “Kuch bhi, c’est Karam Se Dacait, Dharam Se Aazaad”. La vidéo partagée par le célèbre paparazzo Manav Manglani est devenue virale sur Internet.





Dans la seconde moitié de la vidéo, alors que Ranbir et Neetu sont vus marchant à l’intérieur des décors, on peut entendre les papas les féliciter et crier “Dadi ban gaye, Papa ban gaye” alors que Ranbir et Alia ont annoncé leur grossesse récemment la semaine dernière de juin, deux mois et quelques jours seulement après leur mariage le 14 avril.

En parlant de Shamshera, le thriller d’action d’époque met en vedette Sanjay Dutt dans le rôle du principal antagoniste Shuddh Singh, tandis que Ronit Roy, Saurabh Shukla et Ashutosh Rana jouent également des rôles essentiels. Ranbir figure dans le premier double rôle de sa carrière, en tant que rôle titulaire de Shamshera et de son fils Balli.

Soutenu par Aditya Chopra sous sa maison de production Yash Raj Productions, le film devrait sortir le 22 juillet en hindi, tamoul et télougou. Cela marque le retour de Ranbir sur grand écran après quatre ans depuis que sa dernière sortie en salles était Sanju de Rajkumar Hirani dans lequel il dépeint Sanjay Dutt à l’écran.