Alors que les chiens, connus pour être des « bons bois » intrépides, peuvent se donner beaucoup de mal pour protéger leurs proches, mais même un chien puissant peut être intimidé par le méchant le plus menaçant de la télévision, Star Wars Darth Vader. Une vidéo a fait des tournées en ligne montrant la réaction d’un chien à voir l’un des méchants les plus emblématiques de tous les temps pour la toute première fois.

Dark Vador a laissé beaucoup d’entre nous effrayés et le chien mignon s’est joint à nous dans notre peur commune. Sa réaction, regarder le méchant à l’écran, est quelque chose que vous pouvez comprendre.

La vidéo a été partagée par l’ancien basketteur américain Rex Chapman sur Twitter le 8 avril, montrant un golden retriever assis sur un canapé avec un film de la franchise Star Wars diffusé à la télévision. Mais au moment où Dark Vador apparaît à l’écran, le chien a peur et saute du canapé et se cache derrière.

Regardez le clip de 26 secondes ici:

Initialement partagée sur TikTok, la réaction du chien est de gagner des millions de cœurs en ligne. Depuis son partage, il a été vu plus de 4,7 millions de fois, recueilli près de 3 lakh likes et a été retweeté plus de 37 000 fois.

Il a acquis une telle popularité qu’il a attiré l’attention de l’acteur Mark Hamill, qui a joué le rôle historique de Luke Skywalker dans la série classique.

Il a retweeté le clip avec la légende disant qu’il souhaitait « qu’il ait pensé à se cacher derrière le canapé » quand il a rencontré Dark Vador pour la première fois.

La vidéo a été un succès parmi les internautes partageant en ligne les réactions de leur propre animal à regarder des personnages de la télévision, tandis que beaucoup ont commenté en disant qu’ils pouvaient s’identifier au chiot effrayé.

Une utilisatrice a partagé une vidéo de la réaction de son chien au célèbre film, Le Roi Lion.

Un autre utilisateur a partagé une vidéo hilarante de leur chien, nommé Empereur Palpatine, aboyant après Yoda en regardant Star Wars.

Mon chien, qui s’appelle justement l’empereur Pupatine, n’a aucun problème avec Dark Vador… mais il n’aime pas du tout Yoda. pic.twitter.com/Jp3O5NYLvz– Michelle Baldwin (@ michellek107) 9 avril 2021

Une autre vidéo de la réaction d’un chat à «Psycho» a été partagée dans les commentaires.

Nous sommes sûrs qu’Internet est très lié au chien.

