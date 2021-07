La réaction de Pooja Bhatt à l’annonce du divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao devient VIRALE

La réaction de la fille de Mahesh Bhatt, Pooja Bhatt, à l’annonce du divorce de la superstar de Bollywood Aamir Khan et du producteur Kiran Rao devient virale sur Internet.

La cinéaste-actrice, connue pour ne pas hésiter à dire ce qu’elle pense, s’est rendue dimanche sur Twitter pour partager son point de vue sur l’annonce choquante de séparation faite par le couple de célébrités le 3 juillet.

« Rien de nouveau à propos de la coparentalité même après que l’on décide de se séparer en tant que mari et femme. Les relations ne sont pas faites/défaites sur papier. Elles sont écrites dans le cœur. Maintenir une relation basée sur le respect pendant et même après la fin du mariage nécessite de l’intégrité. Peu y parviennent », a écrit Pooja Bhatt dans un tweet.

Dans un autre tweet, elle a écrit : « La plupart des mariages se terminent mal. Ceux qui ne le sont pas sont considérés comme une anomalie. Les gens comprennent et acceptent l’amertume et la haine plus que les largesses et la compassion. C’est pourquoi la plupart des gens préfèrent vivre une vie mentir que de faire face à la vérité sur eux-mêmes et sur une relation dans laquelle ils se trouvent. »

Jetez un œil aux tweets ici :

Rien de nouveau sur la coparentalité même après que l’on décide de se séparer en tant que mari et femme. Les relations ne sont pas faites/défaites sur papier. Elles sont écrites dans le cœur. Maintenir une relation basée sur le respect à travers et même après la fin d’un mariage requiert de l’intégrité. Peu y parviennent. – Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 4 juillet 2021

La plupart des mariages se terminent mal. Ceux qui ne le font pas sont considérés comme une anomalie. Les gens comprennent et acceptent l’amertume et la haine plus que les largesses et la compassion. C’est pourquoi la plupart des gens préfèrent vivre dans le mensonge plutôt que de faire face à la vérité sur eux-mêmes et sur une relation dans laquelle ils se trouvent. – Pooja Bhatt (@PoojaB1972) 4 juillet 2021

Pour les méconnus, le 3 juillet, dans un geste qui a choqué l’industrie cinématographique, Aamir Khan et Kiran Rao ont annoncé leur divorce.

Le couple a publié samedi une déclaration commune qui disait: « Au cours de ces 15 belles années ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rire, et notre relation n’a fait que grandir dans la confiance, le respect et l’amour. Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de nos vies – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre. »

« Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps, et nous nous sentons maintenant à l’aise d’officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme le fait une famille élargie. Nous restons des parents dévoués à notre fils Azad, que nous allons élever et élever ensemble. Nous continuerons également à travailler en tant que collaborateurs sur des films, la Fondation Paani et d’autres projets qui nous passionnent », peut-on lire. « Un grand merci à nos familles et amis pour leur soutien constant et leur compréhension de cette évolution de notre relation, et sans qui nous n’aurions pas été aussi sûrs de franchir ce pas. Nous demandons à nos sympathisants de nous souhaiter bons voeux et bénédictions, et espérons que – comme nous – vous verrez ce divorce non pas comme une fin, mais comme le début d’un nouveau voyage », conclut le communiqué.

Le duo s’est rencontré sur les plateaux de ‘Lagaan’ où Kiran a travaillé comme assistant réalisateur. Après avoir passé du temps ensemble, les deux se sont mariés le 28 décembre 2005. Aamir et Kiran ont accueilli leur premier fils Azad par maternité de substitution en 2011. Aamir était auparavant marié à Reena Dutta mais a divorcé après 16 ans de mariage en 2002. Il a un sa fille Ira et son fils Junaid de son premier mariage avec Reena.

Pendant ce temps, lundi, la réalisatrice et actrice Pooja Bhatt s’est promenée dans le passé et a partagé quelques photos de sa mère le jour de son anniversaire. Sur l’image, on peut voir la mère de Pooja, Kiran Bhatt, donner une poupée au premier. Pooja a également posté une photo d’une carte faite à la main qu’elle a faite pour l’un des anniversaires de sa mère. « À ma toujours magnifique mère Lorraine Bright qui est ensuite devenue Kiran Bhatt. Joyeux anniversaire et merci! Il n’y aurait pas de moi s’il n’y avait pas de vous! Sans parler de votre incroyable capacité à préserver et à archiver les détails de ma vie qui reculent dans la nuit des temps… comme cette note/carte d’anniversaire que je t’ai faite quand j’étais enfant », a-t-elle légendé.

Dans un autre article, Pooja a partagé une photo de sa mère portant un bindi et une mini robe. « Joyeux anniversaire maman ! Si quelqu’un pouvait combiner un bindi et un mini si facilement, c’est possible ! Le style s’apprend ou s’acquiert. La grâce ne le peut pas. grâce ! #lorrainebright #kiranbhatt #birthdaygirl », a-t-elle ajouté.

Jetez un œil aux messages ici :

Pour les inconnus, le père de Pooja et réalisateur de premier plan, Mahesh Bhatt, s’était marié avec Kiran Bhatt à l’âge de 20 ans. De son mariage avec Kiran, Mahesh Bhatt a également un fils nommé Rahul Bhatt. Après la séparation, Mahesh Bhatt a épousé l’acteur Soni Razdan et a avec elle deux filles Shaheen Bhatt et Alia Bhatt.