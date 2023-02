La réaction de Nick Kyrgios après avoir plaidé coupable d’avoir agressé une ex-petite amie et d’avoir évité la condamnation

Nick Kyrgios s’est adressé aux réseaux sociaux pour dire qu’il était “reconnaissant” d’avoir “rejeté les accusations sans conviction” après sa journée au tribunal vendredi.

« Je respecte la décision d’aujourd’hui et je suis reconnaissant au tribunal d’avoir rejeté les accusations sans condamnation. Je n’étais pas bien placé lorsque cela s’est produit et j’ai réagi à une situation difficile d’une manière que je regrette profondément. Je sais que ce n’était pas OK et je suis sincèrement désolé pour le mal que j’ai causé”, a posté Kyrgios dans une histoire Instagram.

“La santé mentale est difficile. La vie peut sembler écrasante. Mais j’ai découvert qu’obtenir de l’aide et travailler sur moi-même m’a permis de me sentir mieux et d’être meilleur. Je ne remercierai jamais assez Costeen, ma famille et mes amis pour m’avoir soutenu tout au long de ce processus. Je prévois maintenant de me concentrer sur la récupération d’une blessure et d’avancer de la meilleure façon possible”, a ajouté Kyrgios dans le post.

L’Australien avait souffert de dépression sévère, d’idées suicidaires et d’insomnie dans le passé, a déclaré vendredi un psychologue devant un tribunal lorsque la star du tennis australien a plaidé coupable d’avoir poussé une ancienne petite amie au sol il y a deux ans.

Le finaliste de Wimbledon 2022 a plaidé coupable devant le tribunal de première instance du territoire de la capitale australienne pour avoir agressé Chiara Passari lors d’une dispute dans sa ville natale de Canberra en janvier 2021.

La magistrate Jane Campbell n’a pas enregistré de condamnation contre Kyrgios pour des raisons telles que l’infraction était au plus bas de la gravité d’une agression simple et n’était pas préméditée.

Campbell l’a décrit comme un acte de “bêtise” et de “frustration”.

Comparaissant devant un tribunal de Canberra, le finaliste de Wimbledon a admis avoir agressé sa petite amie de l’époque, Chiara Passari, le 10 janvier 2021, en la poussant au sol après une vive dispute.

Passari a déposé une plainte auprès de la police 10 mois plus tard, après leur rupture, ont déclaré des avocats au tribunal.

Kyrgios s’était présenté au tribunal de Canberra avec une paire de béquilles et une attelle au genou, après avoir subi une blessure “horrible” qui l’avait mis à l’écart lors de l’Open d’Australie le mois dernier.

Il était flanqué de sa petite amie actuelle Costeen Hatzi, une décoratrice d’intérieur, et de sa mère Norlaila.

Kyrgios, qui a affronté les médias dans le passé, n’a pas parlé aux journalistes alors qu’il se rendait dans le bâtiment.

(Avec les contributions des agences)

