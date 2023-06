La réaction de Mary Louise Parker au mariage de Billy Crudup avec Naomi Watts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Charles Sykes/Shutterstock

Marie-Louise Parker partagé sa réaction à son ex Billy Crudup’s mariage avec Naomi Watts dans une interview avec Le gardien, publié le mercredi 14 juin. La gagnante des Emmy Awards, 58 ans, a eu une réponse très brève, souhaitant le meilleur au couple, près de deux décennies après que Billy, 54 ans, a rompu avec elle alors qu’elle était enceinte de sept mois de leur fils. William, 19.

Au cours de l’interview, le journaliste Lauren Mechling entre dans la collection d’essais de Mary 2016 Cher Monsieur Vous, qui contient un essai sur le chauffeur de taxi qui est venu la chercher après sa séparation avec Billy et un autre article sur l’hôpital où son fils est né. Après la rupture de Mary et Billy en 2003, il a commencé à sortir ensemble Claire Danois peu de temps après, par Dans le style. Mis à part l’essai dans le livre, Mary a surtout évité de parler de la scission. L’auteur note à quel point il était récent que le Presque connu star et Naomi, 54 ans, ont confirmé qu’ils s’étaient mariés le 11 juin.

Lauren a noté à quel point Mary semblait surprise d’être interrogée, mais elle a montré son soutien, avant que le publiciste ne mentionne que le temps était écoulé. « Je leur souhaite bonne chance », a déclaré Mary. « Absolument, honnêtement, je leur souhaite bien sûr beaucoup de bonheur parce que c’est le père de mon fils. Alors je suis content pour eux. Je suis content qu’ils se soient trouvés.

Billy et Naomi ont annoncé qu’ils s’étaient mariés dans une publication Instagram le 10 juin. Mulholland Drive La star a partagé une photo d’eux deux sur les marches d’un palais de justice et a simplement sous-titré le post « attelé » le 10 juin.

Naomi et Billy se sont rencontrés en jouant un couple marié dans la série Netflix gitan ensemble en 2017, et ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Après cinq ans ensemble, le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge aux SAG Awards 2022. Avant Billy, Naomi avait eu une relation à long terme avec l’acteur Liev Schrieber de 2005 à 2016, et ils partagent deux enfants Sacha, 15, et Kai, 13.

