La réaction de l’utilisateur Apple après avoir découvert le raccourci pour Puppy Eyes Emoji est tout de nous

Les émojis sont devenus une partie importante de notre conversation numérique. Quand on ne veut pas taper de longues phrases, ces pictogrammes viennent à la rescousse. Juste un emoji et vous avez tout dit. Alors que nous utilisons des émoticônes presque quotidiennement, certaines d’entre elles sont devenues nos préférées. Un tel est le emoji yeux de chiot – un visage implorant. Mais un tweet qui raconte un secret peu connu sur cet emoji particulier a laissé un homme stupéfait. Surpris après la révélation, il a réalisé une vidéo TikTok pour partager sa rage face à ce fait.

Plus tôt ce mois-ci, Louis Levanti est tombé sur un tweet viral de Zach Silerberg qui a révélé que le raccourci clavier pour l’emoji est « s’il vous plaît monsieur ».

découvrir que le raccourci clavier de cet emoji est «s’il vous plaît monsieur» a gâché ma journée – zach silberberg (@zachsilberberg) 30 avril 2021

Réagissant au tweet, Louis a publié une vidéo sur TikTok, testant le raccourci iPhone pour les emoji. Dans la vidéo virale, il a partagé sa colère et sa confusion: « Je ne me suis pas réveillé avec ce tweet en disant que c’est ce que vous tapez pour obtenir cet emoji !! » L’homme a poursuivi en disant qu’il ne pouvait pas y croire et s’est demandé qui, chez Apple, en était responsable.

La vidéo a été visionnée plus de cinq millions de fois sur la plate-forme de médias sociaux et les réactions des gens sont hilarantes.

Un internaute a écrit: «Quelqu’un chez Apple est sur le point d’être ANNULÉ.»

Un autre spectateur de la vidéo a écrit: « Je suis sûr que c’est une référence à Oliver Twist (roman), quand il lève son bol et demande plus de nourriture, ‘s’il vous plaît monsieur, puis-je en avoir plus’ … NOURRITURE. » Cependant, pas convaincu par cela théorie, Louis a dit que ce n’est probablement qu’une coïncidence.

Plus tôt, une vidéo dans laquelle une femme imitait les émojis de base était aimée par beaucoup. Il a été essayé par de nombreux utilisateurs de TikTok et est devenu une tendance virale.

Alors que Loius a découvert la vraie signification de l’emoji des yeux de chiot, pensez-vous que vous utilisez également un emoji incorrect? Bien mal ou bien, cela ne doit pas conduire à des malentendus.

