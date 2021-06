La réaction de l’ex-femme Sussanne Khan à la photo à couper le souffle de Hrithik Roshan affichant un physique déchiré brise Internet

Lundi, l’acteur Hrithik Roshan a pris d’assaut les réseaux sociaux avec une vidéo affichant son physique ciselé et ses abdos déchirés. Dans le clip promotionnel de BTS pour sa marque de fitness HRX, on peut voir Hrithik prendre diverses poses pendant que l’équipe lui tire dessus.

De la pose dans une veste en jean noir sans manches déboutonnée, à l’étalage de son corps bien tonique dans une veste à fermeture éclair noire sans manches avec une capuche au topless pour le tournage, Hrithik Roshan a tout fait pour montrer le travail acharné qu’il avait mis pour atteindre le muscle physique. Avec un chaume léger et ce corps ciselé, Hrithik était la chaleur personnifiée dans cette vidéo.

Son apparence étonnamment belle associée à un corps envieux a définitivement fait se pâmer beaucoup de filles sur lui. Ce qui a encore plus fait chavirer le cœur des fans, c’est une image que Hrithik a partagée peu de temps après la vidéo BTS. C’était une photo en gros plan de lui affichant sa poitrine nue bien tonique et montrant ses bras musclés tout en arborant une casquette noire, une écharpe et des lunettes de soleil.

Maintenant, cette photo a non seulement rendu les fans féminines de Hrithik faibles dans les genoux, mais a également suscité une réaction de son ex-femme Sussanne Khan, dont on dit qu’elle sort avec le frère d’Aly Goni, Arsalan Goni.

Alors qu’Anil Kapoor a commenté : « Elevez constamment la barre », a écrit Sussanne Khan, « Tu as l’air d’avoir 21 ans. » Elle a suivi son commentaire d’une main levée et de deux émojis applaudissant.

Pour les inconnus, Hrithik et Sussanne, qui se sont mariés en 2000, ont divorcé en 2014. Cependant, les deux coparentalités de leurs fils Hrehaan et Hridaan et se sont fixé des objectifs majeurs pour les parents.