La réaction de l’agent de livraison UPS aux collations conservées par un couple sur le porche est saine

S’il est facile de rester assis à la maison et de commander des produits en ligne, le travail des livreurs ne l’est pas. Ils doivent transporter ces articles avec un soin extrême et s’assurer qu’ils vous parviennent à temps. Au milieu de toute l’agitation, ils sautent souvent de la nourriture pour être au service de leurs clients à qui ils promettent de tout fournir à l’aise. En attendant, il est de la responsabilité des clients de s’assurer qu’ils traitent les livreurs avec courtoisie. C’est ce qu’un couple de Louisville, dans le Kentucky, a décidé de faire pour les chauffeurs-livreurs alors qu’ils gardaient des collations pour eux sur le porche.

Dans une vidéo, on pouvait voir un agent de livraison UPS émerveillé par le moment où il a vu des collations et des boissons spécialement conservées pour que les chauffeurs-livreurs puissent les saisir gratuitement. Le couple, Toni Hillson Barnett et Jason Barnett ont laissé des collations aux livreurs pendant les vacances pour exprimer leur gratitude et leur appréciation. La caméra de la sonnette a capturé les moments inestimables des agents qui se sont présentés à leur porte pour livrer des produits de vacances.

Dans une vidéo récente devenue virale sur les réseaux sociaux, un livreur, qui aurait été identifié comme étant Dorian Young, s’est arrêté chez Barnett lorsqu’il a été accueilli avec des collations gratuites. Alors qu’il se dirigeait vers la porte avec le paquet à la main, il remarqua : « Oh mon Dieu ! Vous êtes les meilleurs, je dois prendre un instantané de cela.” Il a choisi parmi une variété d’aliments emballés conservés sur le porche et a choisi “Pringles”.

‘Les Capri Suns sont mes préférés !’ – Un chauffeur UPS à Louisville, Kentucky, est devenu viral pour ses réactions saines à une maison laissant des collations aux chauffeurs-livreurs. Selon CNN, Toni Hillison Barnett et son mari ont commencé la tradition des collations pendant les vacances il y a 3 ans. pic.twitter.com/mhSIaDDMtH — NowThis (@nowthisnews) 10 décembre 2022

Le même chauffeur est retourné chez Barnett plus tard pour retrouver le même traitement et a révélé comment il était devenu viral pour son premier arrêt à la maison. Il a ensuite remercié le couple et a dit: «Oh non, nous sommes de retour avec Capri Suns… c’est là que je suis devenu viral, n’est-ce pas? Vous êtes géniaux les gars. Merci.” Il a pris “Doritos” et est parti avec un message de gratitude, “Merci, passez une bonne journée. Merci de m’avoir rendu viral !”

Selon KSLA News, Tony Barnett a déclaré qu’elle et son mari préparaient des collations pendant les vacances depuis environ trois ans. Ils ont commencé à le faire pendant la pandémie pour remercier les chauffeurs qui travaillaient alors que la plupart des gens étaient coincés à la maison. Depuis, ils perpétuent la tradition. “(Les chauffeurs-livreurs) travaillent très dur, je pense qu’ils méritent d’avoir une petite appréciation pour ce qu’ils font pour nous”, a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici