La réaction de l’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 2 Nakuul Mehta à la dernière offre de poulet Tikka Masala d’une marque de préservatifs résonnera chez tous les végétariens

Il y a un million de raisons d’aimer Nakuul Mehta de Bade Achhe Lagte Hain 2. Ses légendes pleines d’esprit se classent très haut parmi elles. La star a eu la réaction la plus épique à la dernière offre de préservatifs aromatisés au poulet Tikka Masala de Durex Condoms. Il s’agit d’une édition limitée à l’Inde compte tenu de la nature unique du produit. Comme nous le savons, les préservatifs aromatisés sont très populaires auprès des désis. De Gulkand à Paan Masala, les fabricants ont un certain nombre d’options répondant à différents désirs et goûts. Mais en voyant l’option non végétarienne, beaucoup se sont sentis trompés. Nous savons que Nakuul Mehta est végétarien. En fait, il est végétalien. Le beau gosse de la télévision a abandonné le lait après avoir compris que ce n’était pas bon pour son corps. Jetez un œil à son tweet…

Je veux une saveur de phuchka pour pouvoir crier, thoda teekha, nahin meetha, aur teekha. pic.twitter.com/4jJ0nKsPt0 Ray Stings (@Purba_Ray) 5 septembre 2022

Cela blesse les sentiments des végétariens. Cummon Durex vous pouvez mieux faire ? https://t.co/WzyIUxltlx Nakuul Mehta (@NakuulMehta) 5 septembre 2022

Le morceau faisait partie d’une scène de préservatif mémorable dans Bade Achhe Lagte Hain 2. Nous avons vu comment Priya Sood (Disha Parmar) l’a complètement perdu après avoir découvert que le paquet de médicaments contre les maux de tête contenait en fait des préservatifs. Les fans ne pouvaient pas contrôler leur rire. Les deux se sont très bien comportés et leur timing comique était totalement impeccable. Ses fans ont eu les réactions les plus épiques à son commentaire sur cette saveur de préservatif Durex. Il suffit de les vérifier…

C’est peut-être un signe pour vous de passer à la viande. ? Ames (@AmesforJakes) 5 septembre 2022

Ram Kapoor dit jindabad côtelé supplémentaire ? pic.twitter.com/GJyn1JFUKD Dola (@thatbiasedbitch) 5 septembre 2022

Cummon ?????? En attendant Paneer Tikka ! Pourquoi les non-végétariens devraient-ils s’amuser ?! ? TobiLovesYoghurt ^-^ (@wheresthesharam) 5 septembre 2022

Mais on attend l’annonce de la fratrie de Sufi ???? BALH2_fc (@_BALH2_) 5 septembre 2022

L’émission est l’une des plus appréciées sur les réseaux sociaux. Les TRP sont également très bons pour Sony TV. Nakuul Mehta et Disha Parmar ont récemment célébré le premier anniversaire de l’émission.