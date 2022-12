La réaction de la princesse Eugénie à Harry & William’s Rift : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Princesse Eugénie esquive le drame entre ses cousins Prince William et Prince-Harry! Un initié royal a révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que la princesse, 32 ans, n’a pas pris parti entre les frères comme le drame entre eux suite au documentaire Netflix Harry et Meghan se déroule. La source a expliqué qu’elle espère qu’ils pourront éventuellement se réconcilier.

L’initié a expliqué qu’Eugénie, qui est chez le prince Andrew fille, a suivi la ligne entre Harry, 38 ans, et William, 40 ans. “Eugénie est toujours très proche de William et Kate, elle n’a pas pris parti ou des bêtises comme ça. Elle les aime tous les deux et elle est connue pour être diplomate, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait pu garder un pied dans les deux camps », ont-ils déclaré.

La source a poursuivi et a déclaré qu’elle espérait qu’avec le temps, elle pourrait jouer un rôle dans leur réconciliation, mais elle s’attend à ce que cela demande du travail. “Maintenant, l’espoir est qu’avec le temps, elle pourra aider à combler le fossé entre les frères. Certes, personne ne s’attend à ce qu’elle y parvienne du jour au lendemain, mais si quelqu’un peut le faire, elle le peut », ont-ils expliqué.

Les deux parties de Harry et Meghan abandonné sur Netflix en décembre, et le documentaire détaille le duc de Sussex et sa femme de Meghan Markle décision de quitter ses fonctions royales. Dans l’une des nombreuses bombes de la série documentaire, Harry a détaillé une réunion avec la famille royale où il a partagé que lui et sa femme s’éloigneraient de la famille royale. Harry a révélé que les choses étaient devenues très tendues dans la série. ” C’était terrifiant d’avoir mon frère crier et crier après moi, et mon père [King Charles] dire des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies et ma grand-mère [Queen Elizabeth]vous savez, asseyez-vous tranquillement et assimilez tout », a-t-il déclaré dans l’un des épisodes.

Malgré la tension, des sources ont révélé à HollywoodLa Vie exclusivement que Harry et Meghan veulent toujours arranger les choses avec le reste de la famille royale, après la chute du documentaire. Un initié proche du couple a révélé qu’ils espéraient un changement. «Il s’agit de mettre en lumière le fonctionnement de l’institution et pourquoi elle doit changer, c’est là que leur objectif a toujours été. L’espoir est que ce message passera et conduira éventuellement à la guérison de toute la famille, y compris William », ont-ils déclaré.

