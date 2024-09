La réaction de Johnny Depp à l’offre de devenir réalisateur après l’affaire Amber Heard

Johnny Depp s’est vu offrir un rôle de réalisateur après sa bataille judiciaire contre Amber Heard

Johnny Depp s’est senti « surpris » lorsqu’on lui a demandé de réaliser le prochain biopic Modì au milieu de son cas et de celui d’Amber Heard, selon les producteurs.

Le travail de réalisateur de Depp Modì est basé sur la vie de l’artiste italien Amedeo Modigliani et met en vedette Riccardo Scamarcio dans le rôle principal.

Le touriste La star a été invitée pour la première fois à réaliser le film par Al Pacino en 1997, lorsque le duo a travaillé ensemble sur Donnie Brasco.

Cependant, le producteur du film, Stephen Deuters, a déclaré Variété que Depp a été honoré lorsqu’on lui a demandé de diriger le projet à la suite de son procès en diffamation très public contre son ex-femme Amber Heard.

« Johnny était très surpris, humble et un peu époustouflé qu’Al [Pacino] « Je lui ai demandé de réaliser ce film », a déclaré Deuters.

« Il ne s’attendait pas à ce que quelqu’un lui demande de réaliser un film à ce moment précis. Nous avions beaucoup de choses à faire à l’époque, c’était même avant le COVID, et nous avons simplement pensé que ce serait une chose vraiment positive pour nous, un changement de direction légèrement inattendu et quelque chose dans lequel il pourrait vraiment se lancer. »

Barry Navidi, réalisateur, a expliqué pourquoi Depp était le choix parfait pour le film : « Je pense que John est un artiste très sensible. C’est un peintre, un musicien, un acteur et un réalisateur actif, ce que j’ai pu constater de près. J’ai été très impressionné et j’ai adoré la façon dont il a travaillé tout le temps sur le plateau. »

« Nous avons bien sûr pensé à plusieurs autres réalisateurs avant Johnny, car le projet existait depuis très longtemps, mais Al a reconnu qu’il était le bon réalisateur car il avait la sensibilité et la sensibilité d’un artiste. Au final, Johnny s’est totalement approprié le projet », a-t-il ajouté.

Modì C’est la deuxième fois que Johnny Depp réalise un film. Stephen Graham est également à l’affiche du film et il sortira dans les salles le 5 décembre.