Le champagne a été pulvérisé par les joueurs de Barnsley alors qu’ils célébraient le massacre de Chelsea en FA Cup quand on a frappé à la porte du vestiaire.

Debout là, il y avait John Terry et le vestiaire à Oakwell est resté silencieux quand il est entré à l’intérieur pour féliciter Barnsley pour sa victoire 1-0.

Simon Davey, qui était le manager de Tykes pour ce célèbre succès en 2008, n’a pas oublié le numéro de classe de Terry.

«Les célébrations se déroulaient dans le vestiaire, le champagne partait, la prochaine chose qu’il y avait un coup à la porte et John Terry est là», dit-il.

«Il est venu et a dit » bravo les garçons, c’était un match fantastique, vous méritiez de gagner, bonne chance en demi-finale « .

«C’était un moment surréaliste. C’était la première fois que je savais que cela se produisait pour qu’un joueur de l’opposition dise cela, et cela avait plus de poids parce qu’il était le capitaine de Chelsea et de l’Angleterre.

«Cela témoigne de lui en tant qu’homme et cela signifiait énormément pour mes joueurs. Ils étaient ravis d’obtenir le résultat, mais ensuite, frapper à la porte était la cerise sur le gâteau.

Kayode Odejayi a marqué le seul but et Davey insiste sur le fait que la victoire de Barnsley, qui est intervenue après leur victoire à Liverpool au tour précédent, était méritée.