La réaction de Jennifer Garner au mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez – Hollywood Life

Crédit d’image : Christopher Polk/People/Shutterstock

Cela fait moins d’une semaine que Jennifer Lopez et Ben Affleck noué le nœud à Las Vegas, et les fans de Bennifer sont toujours en train de s’acclimater au fait que J.Lo, 52 ans, et Ben, 49 ans, sont mariés. Pour Jennifer Garnier, sa réaction a été une pure joie. Jen, 50 ans, “a félicité Ben et J.Lo après leur mariage à Vegas, et elle leur a envoyé un beau bouquet de fleurs”, a déclaré une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. Le geste a laissé J.Lo se sentir “vraiment touché”.

“[J.Lo] pense que c’est formidable que Jen et Ben soient toujours si proches”, a déclaré l’initié HollywoodLa Vie. Depuis que Ben et Jen se sont séparés en 2015, ils ont travaillé dur pour maintenir une relation platonique tout en élevant leurs trois enfants, Violet16, Séraphine13 et 10 ans Samuel. “Jen a accueilli J.Lo dans leur famille, officiellement, après leur mariage”, partage l’initié, ajoutant que le Alias L’actrice pense que J.Lo “a une si grande influence sur Ben et tout ce que Jen a toujours voulu, c’est qu’il soit en bonne santé, heureux et sobre afin qu’il puisse être là pour ses enfants”.

“Il est toutes ces choses maintenant, et Jen croit vraiment qu’ils étaient censés être ensemble”, a déclaré la source. “Jen respecte J.Lo en tant que femme et en tant que mère. Elle apprécie la façon dont J.Lo s’occupe de ses enfants de la même manière qu’elle s’occupe des siens.

“Jen est contente pour Ben”, a déclaré une source proche de l’actrice HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. « Il est évident qu’il est très heureux, et c’est tout ce qu’elle veut pour eux. Cette relation a été très stabilisatrice pour lui, et c’est un poids énorme sur les épaules de Jen car elle n’a plus à se soucier de Ben. Il est sur la bonne voie et prend soin de lui. C’est un soulagement pour elle qu’il ait choisi un partenaire qui a une influence totalement positive avec de grandes valeurs familiales. Jen est très polie et n’a pas tardé à lui envoyer ses meilleurs vœux, elle est vraiment heureuse pour eux.”

J.Lo et Ben se sont mariés le 16 juillet à l’historique A Little White Wedding Chapel de Vegas. Lopez a révélé plus tard plus de détails sur le mariage dans sa newsletter, Sur Le JLo. “Avec les meilleurs témoins que vous puissiez imaginer, une robe d’un vieux film et une veste du placard de Ben, nous avons lu nos propres vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies… était le meilleur mariage possible que nous aurions pu imaginer.”

Cependant, selon certaines informations, Ben et Jen auront un mariage plus élaboré dans son domaine de Riceboro, en Géorgie. Alors que la cérémonie de Vegas était privée et personnelle, ce deuxième mariage annoncé comprendra des amis célèbres sur la liste des invités.