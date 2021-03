Il a fallu un effort combiné de Chris Jordan et Jason Roy pour renvoyer le batteur en forme Suryakumar Yadav lors du cinquième et dernier affrontement décisif T20I entre l’Inde et l’Angleterre au stade Narendra Modi vendredi. Yadav, qui était impitoyable dès le début, a maintenu l’élan après le départ de l’ouvreur Rohit Sharma pour un coup de 64 sur 34 livraisons. Affectueusement appelé Sky, Yadav a martelé deux maximums et trois limites dans son 32 balles de 17 avant d’être défait par Adil Rashid. Cherchant à frapper un six sur la large région longue, la balle blanche était bien sur la bonne voie pour franchir les cordes de délimitation avant qu’un sprint Chris Jordan n’apparaisse de nulle part dans le cadre et ait presque terminé une capture anormale. Se rendant compte qu’il était trop près de la corde, un Jordan réfléchi a poussé le ballon dans la zone de sécurité. Jason Roy, simple spectateur de l’athlétisme de Jordan, a réussi une prise plutôt facile avant d’éclater de rire.

