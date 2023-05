La réaction de Jason Oppenheim à l’ex Chrishell Stause épousant G Flip Mopays.com

Voir la galerie





Jason Oppenheim a félicité son ex-petite amie Chrishell Stause sur son mariage avec Retourner G avec un commentaire sur sa vidéo Instagram le mercredi 10 mai. Jason, 46 ans, a eu tellement de mots gentils pour leur couple en admettant que Chrishell, 41 ans, et G Flip, 28 ans, formaient un couple incroyable. « Je suis tellement excité pour ça !! Vous et G êtes le couple le plus inspirant et l’affection entre vous deux est si pure », a-t-il écrit.

Jason et Chrishell, qui ont joué dans Vendre le coucher du soleil ensemble, datés de juillet 2021 à décembre de cette année-là, et elle a rendu publique sa relation avec G Flip, qui n’est pas binaire, en mai 2022. Un an après avoir confirmé qu’ils étaient ensemble, Chrishell a admis qu’ils s’étaient mariés en une cérémonie secrète mercredi. Jason a partagé tant de mots gentils avec les jeunes mariés. « Je vous aime deux tonnes et j’ai tellement de chance de vous avoir tous les deux dans ma vie », a-t-il écrit avec un emoji cœur-yeux. « Bravo! »

Alors que Chrishell annonçait son mariage avec son partenaire, elle a également fait la promotion de la dernière chanson de G, déclarant leur amour pour l’agent immobilier. « L’amour ne se passe pas toujours comme prévu… Parfois, c’est infiniment mieux », a-t-elle écrit avec un montage d’eux sur la chanson. «Be Your Man est maintenant disponible et lié dans des histoires. Si jamais vous avez le plaisir de rencontrer G, sachez que vous rencontrez l’une des personnes les plus gentilles, les plus drôles et les plus talentueuses qui travaillent dur.

G a également jailli de leur nouveau conjoint dans un doux commentaire. « Ma chérie, je t’adore et je t’aime de tout mon cœur. Ce sont les mots les plus doux et c’est le petit montage le plus mignon », ont-ils écrit. « Tu me rends si heureux. Merci. »

Chrishell et G ont célébré leur premier anniversaire ensemble en mars, et l’auteur-compositeur-interprète australien a taquiné qu’ils sortiraient « Be Your Man ». Après des mois de teasing, la chanson et le clip sont également sortis, avec un timing parfait pour le mariage du couple.

