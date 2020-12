Le héros de Liverpool Jamie Carragher n’a pas pu cacher sa joie mardi soir alors que Manchester United s’écrasait hors de la Ligue des champions.

N’ayant besoin que d’un point contre le RB Leipzig pour sceller une place dans les 16 derniers de la compétition, United s’est retrouvé 3-0 face aux Allemands après 69 minutes.

Un penalty de Bruno Fernandes et un but contre son camp d’Ibrahima Konate à huit minutes de la fin ont donné à United une chance d’arracher un match nul improbable et le point crucial dont ils avaient besoin.

Dans la dernière minute, Paul Pogba a fouetté un centre dangereux que le défenseur Nordi Mukiele a tenté de bloquer, mais le ballon a touché le gardien Peter Gulacsi avant qu’il ne puisse rentrer au fond de son propre filet.

Le coup de sifflet final a déclenché des scènes jubilatoires parmi les joueurs de Leipzig et le personnel des coulisses alors que United était inconsolable.

Carragher était en service d’expert pour CBS Sports et sa réaction à la chance tardive de United a été filmée.

Carragher a sauté de son siège et a célébré bruyamment alors que United se voyait refuser l’égalisation.

Après le match, le capitaine de United, Harry Maguire, a déclaré que l’équipe n’avait qu’à se blâmer.