La réaction de grand-mère lors de son tout premier vol pour assister au mariage de sa petite-fille est trop pure

Vous souvenez-vous de votre premier vol ? Vous avez dû être rempli d’excitation et de bonheur. Récemment, une grand-mère de 83 ans a pris un vol pour la première fois pour se rendre au lieu du mariage de sa petite-fille. Documentant le voyage, ses proches l’ont partagé en ligne. Ils ont posté une vidéo sur une poignée Instagram appelée Badi Mummy, un compte dédié à cette grand-mère aimante et adorable. La vidéo a attiré l’attention des internautes qui se sont souvenus de leur propre grand-mère et a également répandu la joie parmi eux.

La vidéo de l’octogénaire est devenue virale et vous pouvez voir la grand-mère quitter la maison pour l’aéroport et embarquer sur le vol avec les membres de sa famille. Elle sourit avec sa carte d’embarquement en main et semble impatiente de son premier vol. Le texte de la vidéo disait : « POV (Point de vue) : Prendre mon premier vol à 83 ans pour marier ma petite-fille ». La vidéo a recueilli 6,7 millions de vues.

La douce vidéo a laissé un sourire sur les visages des internautes. Un internaute a écrit : “Ma “biji” a vécu son premier vol à l’âge de 79 ans pour se rendre à Londres et “se détendre” avec ses cousins ​​pendant quelques jours seule”. Un autre utilisateur a raté son badi ammi et a écrit: «Elle ressemble à ma grand-mère décédée en août. Nous l’appelions aussi Badi Ammi. Beaucoup d’amour pour toi Amma. J’ai les yeux pleins de larmes”.

Un autre utilisateur a écrit: «Beaucoup de bénédictions et d’amour pour la famille qui prend tant soin d’elle comme un bébé et l’inspiration, la volonté et l’amour qu’elle a et voyage jusqu’à présent. Je vous souhaite une bonne santé ». Une utilisatrice s’est souvenue du premier vol de sa grand-mère et a écrit : « Cela m’a rappelé la sœur de ma nani qui est venue sur son premier vol pour me marier. Elle était handicapée mentale et a vécu avec nous toute notre vie comme notre deuxième nani. Elle est décédée il y a quelques mois, mais je suis ravie qu’elle ait eu l’occasion de voler avant de nous quitter. Elle était toujours si curieuse et nous posait un million de questions sur ce que ça faisait ».

Regardez la vidéo ici-

Une vidéo absolument adorable, non ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici