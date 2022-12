La réaction de Gordon Ramsay au plat viral fait avec des frites, l’œuf vous laissera amusé

Le chef Gordon Ramsay, qui est populaire pour la préparation de plats appétissants, est également connu pour évaluer les compétences culinaires des autres. Après tout, qui peut oublier son célèbre mème “Idiot Sandwich” ? Une fois de plus, le chef fait craquer Internet avec sa réaction hilarante à un plat viral à base de frites, d’œufs et de crème. La vidéo a été publiée par le chef sur son compte Instagram officiel et est devenue virale depuis. Dans la vidéo, deux écrans divisés peuvent être vus. Le chef peut être vu en train de revoir le plat du côté gauche de l’écran tandis que la vidéo du plat est sur le côté droit.

Dans la vidéo, on peut entendre le chef demander : “Qu’est-ce que tu fais ?”. Il semble complètement secoué par les ingrédients que la femme de la vidéo utilise dans le plat. Dès que la femme ajoute des frites au plat, il dit: “Qu’est-ce que tu fous, tu as perdu l’intrigue.” Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a recueilli plus de 313 000 likes. « C’est pourquoi nous devons nous attaquer au problème de la drogue dans notre pays », a écrit un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Fait amusant : je viens d’appeler ce plat « Visage de la mort ». De rien.

Pendant ce temps, plus tôt, le chef a craqué sur Internet avec son commentaire hilarant sur la cuisine d’une femme. L’utilisatrice d’Instagram, Cindy, prépare des repas à la maison mais les rend fantaisistes. Lorsqu’un utilisateur des médias sociaux a demandé au chef Ramsay d’évaluer la nourriture de Cindy, il n’a pas été déçu de la critique. Le chef a eu l’air étonné par la nourriture et a dit à Cindy que sa nourriture était excellente. Parlant de l’homme, qui figurait dans la vidéo de Cindy et qui est peut-être le petit ami du cuisinier à la maison, Ramsay a demandé: “A-t-il déjà proposé?”. Car s’il ne l’avait pas fait, il en aurait besoin.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés que Cindy ait reçu une réponse positive à sa nourriture. Après tout, il ne semble pas facile de faire plaisir au chef. Mais en regardant la nourriture de Cindy, il était difficile de penser que quelqu’un ne la complimenterait pas. Un utilisateur a écrit : « Vous avez reçu une réponse positive de Gordon Ramsay ? Bravo!”

