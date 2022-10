La réaction de Gordon Ramsay à une femme qui cuisine pour son petit ami vous laissera amusé

Le chef Gordon Ramsay, qui est populaire pour la préparation de plats appétissants, est également connu pour évaluer les compétences culinaires des autres. Après tout, qui peut oublier son célèbre mème “Idiot Sandwich” ? Une fois de plus, le chef fait craquer Internet avec son commentaire hilarant sur la cuisine d’une femme. L’utilisatrice d’Instagram, Cindy, prépare des repas à la maison mais les rend fantaisistes. Lorsqu’un utilisateur des médias sociaux a demandé au chef Ramsay d’évaluer la nourriture de Cindy, il n’a pas été déçu de la critique. Le chef a eu l’air étonné par la nourriture et a dit à Cindy que sa nourriture était excellente. Parlant de l’homme, qui figurait dans la vidéo de Cindy et qui est peut-être le petit ami du cuisinier à la maison, Ramsay a demandé: “A-t-il déjà proposé?”. Car s’il ne l’avait pas fait, il en aurait besoin. Découvrez le clip ici:

https://www.instagram.com/reel/CjNibnRBNZf/?utm_source=ig_embed&ig_rid=41d09fbf-8f17-45af-ab39-be2aa4f0390e

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés que Cindy ait reçu une réponse positive à sa nourriture. Après tout, il ne semble pas facile de faire plaisir au chef. Mais en regardant la nourriture de Cindy, il était difficile de penser que quelqu’un ne la complimenterait pas. Un utilisateur a écrit : « Vous avez reçu une réponse positive de Gordon Ramsay ? Bravo!”

“Gordon Ramsay doit être le célébrant de votre mariage maintenant. Désolé, je ne fais pas les règles », a écrit un autre utilisateur.

Un troisième commentaire disait: «Désolé, mais si Gordon demandait si mon homme avait fait sa demande alors que je faisais tout comme ça (en supposant qu’il n’ait pas proposé), je le quitterais. Gordon sait mieux que quiconque !”

Pendant ce temps, plusieurs autres utilisateurs de médias sociaux ont partagé s’ils avaient un partenaire chef qu’ils proposeraient quelques jours après leur rencontre. D’autres se sont demandé pourquoi ils n’avaient pas rencontré quelqu’un qui savait cuisiner comme Cindy. L’un d’eux a dit que s’ils avaient été à la place de son partenaire, ils l’auraient déjà fait au moment où elle a placé ce premier délicieux repas devant eux.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici