La réaction du manager de Chelsea Frank Lampard au dernier hurleur de Kepa Arrizabalaga en dit long sur le type de patron qu’il est.

Kepa a subi un autre coup lors de la victoire 3-1 de Chelsea sur Luton en FA Cup dimanche, car il n’a pas réussi à empêcher l’effort de Jordan Clark.

Le tir semblait presque droit au buteur espagnol, qui avait simplement besoin de fournir une main droite ferme pour empêcher le ballon de sortir.

Mais Kepa n’a pas réussi à le faire, permettant à Luton de revenir dans le match à 2-1 après une demi-heure à Stamford Bridge.

Cependant, bien qu’il ait une fois de plus montré que Chelsea avait jusqu’à présent été totalement injustifié en dépensant 71 millions de livres sterling pour Kepa, Lampard a refusé de critiquer publiquement son numéro 2 et a plutôt dirigé une partie des tirs sur la défense.

«D’un autre côté, Kepa effectue un très bon arrêt en seconde période pour s’assurer qu’il ne passe pas à 2-2», a déclaré Lampard.

«Il est très facile de se concentrer là-dessus. Kepa n’a pas joué régulièrement, il est venu et il s’est bien entraîné et c’est un bon gardien de but et je lui donnerai certainement celui-là.

«Je suis aussi énervé que nous ayons laissé quelqu’un se tenir dans notre boîte dans l’espace et obtenir une chance alors qu’il n’aurait pas dû le faire.