Bruno Fernandes a montré exactement la justice intérieure qu’Ole Gunnar Solskjaer veut voir chez ses joueurs à Manchester United lors de leur superbe retour 3-2 contre Southampton samedi.

United a pris du retard sur une tête de Jan Bednarek et un coup franc de James Ward-Prowse en première mi-temps. Mais l’introduction d’Edinson Cavani à la mi-temps s’est avérée être la différence.

L’ancien attaquant du PSG a mis en place Fernandes avant de marquer deux têtes dans ce qui était son plus beau moment depuis sa signature pour le club le jour de la date limite de transfert.

Mais c’est la réaction de Fernandes au premier but de Cavani, l’égalisation, qui a attiré l’attention.

Alors que Cavani et un certain nombre de ses coéquipiers de United allaient dans le coin pour fêter ça, Fernandes leur criait de revenir. Il voulait désespérément que United continue et attrape un gagnant.

Fernandes a montré ses vrais sentiments avant, en réprimandant principalement ses collègues joueurs pendant et après la mutilation de Tottenham.

Et c’est quelque chose que Solskjaer a abordé quelques heures seulement avant le match de Southampton, samedi.

« Bruno ne se contente pas de distribuer des roulages, il instruit également les joueurs », a déclaré le patron de United.