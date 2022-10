La réaction de Cristiano Ronaldo lors du match nul entre Man United et Newcastle

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a été tenu en échec par un match nul frustrant contre Newcastle United lors de son affrontement en Premier League à Old Trafford dimanche.

Les hôtes ont été furieux après que l’arbitre Craig Pawson ait exclu deux frappes de Cristiano Ronaldo au début de la seconde période. L’équipe d’Erik ten Hag a également estimé qu’elle aurait dû recevoir un penalty lorsque Jadon Sancho a été renversé dans la surface. De leur côté, les visiteurs pensaient qu’ils auraient dû obtenir un coup franc après neuf minutes.

Le résultat voit Man United rester cinquième du classement de la Premier League, tandis que Newcastle occupe une position derrière eux en sixième.

1. Man United lutte pour les buts alors qu’ils sont détenus par Newcastle

Manchester United a eu besoin de 35 tentatives pour marquer lors de la victoire 1-0 de jeudi contre Omonia Nicosia, mais Ten Hag a ensuite insisté sur le fait que ce n’était qu’une question de temps avant que les buts ne commencent à couler.

Malheureusement, pour le Néerlandais, il attend toujours. United a profité de sa chance en première mi-temps et a eu la chance d’être à égalité à la pause, mais aurait dû gagner le match en seconde mi-temps. Fred et le remplaçant Marcus Rashford ont raté deux occasions en or à la fin et Ten Hag s’est retrouvé la tête entre les mains au moment du coup de sifflet final.

United a réussi 15 tirs contre Newcastle mais le gardien Nick Pope n’a dû en affronter que deux cadrés. Vous pouvez comprendre pourquoi, dans le top 10 actuel de la Premier League, seul Bournemouth a marqué moins de buts. Ce n’est pas seulement une question d’être plus clinique. Jadon Sancho et Antony ont commencé sur les ailes, mais bien trop souvent, ils se sont contentés de passer en arrière ou de côté plutôt que de courir au-delà de la défense de Newcastle. C’est une période cruciale pour United avec des matchs contre Tottenham et Chelsea la semaine prochaine, mais cela n’a pas bien commencé. Ten Hag doit trouver des buts quelque part bientôt.

Cristiano Ronaldo n’a pas bien réagi à son remplacement car Manchester United était toujours à la recherche d’un but contre Newcastle. Stu Forster/Getty Images

2. Le problème de Ronaldo ne disparaît pas

La journée a si bien commencé pour Ronaldo, qui a été choisi pour commencer un match de Premier League pour la première fois depuis août et avant le coup d’envoi, il a reçu un prix pour marquer son 700e but en club, marqué à Everton le week-end dernier. Mais avant la fin du match, et avec le score toujours de 0-0, il était assis sur le banc en secouant la tête.

Ronaldo a remporté le vainqueur à Goodison Park il y a une semaine et a commencé la victoire sur Omonia Nicosia, mais ce n’est pas une grande approbation de la confiance de Ten Hag en lui qu’il était l’homme remplacé par Rashford alors que United cherchait encore un but. C’est peut-être parce qu’il avait déjà été réservé, mais le joueur de 37 ans n’était clairement pas satisfait de la décision et après une longue conversation avec Antony, il a commencé à secouer la tête en s’éloignant. Lorsque les caméras de télévision se sont focalisées sur le banc quelques minutes plus tard, il y était toujours.

Vous pouvez comprendre pourquoi Ronaldo aurait pu se sentir mal fait. S’il y a quelqu’un qui pourrait vous faire marquer un but dans un jeu de peu de chances, c’est lui, et ce n’était pas comme si Jadon Sancho, Antony ou Fred jouaient particulièrement bien – n’importe lequel des trois aurait pu être sacrifié pour Rashford, à la place.

3. Newcastle affiche les six meilleures références

L’équipe d’Eddie Howe est arrivée à Old Trafford en sixième place du classement après avoir perdu un seul match de championnat et ils ont montré contre United que leur début de saison n’était pas un hasard.

Newcastle sentira qu’il aurait dû marquer plus d’un point, surtout après que Joelinton ait réussi à frapper la barre transversale et le poteau avec deux têtes distinctes en l’espace de quelques secondes en première mi-temps. Ils ont causé beaucoup de problèmes à United, en particulier dans les 45 premières minutes, ce qui était encore plus impressionnant étant donné qu’ils étaient sans deux de leurs principales menaces offensives à Allan Saint-Maximin et Alexander Isak.

Ils ont déjà montré qu’ils pouvaient égaler les grands garçons avec un match nul 3-3 contre Manchester City et c’était une confirmation supplémentaire.

Ils ont dépensé de l’argent – ​​plus de 120 millions de livres sterling au cours de la seule période estivale – mais ils l’ont fait avec sagesse et s’ils peuvent continuer sous la même forme, ils devraient être bien intégrés au football européen d’ici la fin de la saison. Ce sera une grosse demande, mais il y a même une chance d’écraser les quatre premiers et de gagner une place en Ligue des champions la saison prochaine.

Notes des joueurs

Manchester United : De Gea 6, Dalot 6, Shaw 6, Varane 7, Martinez 6, Casemiro 6, Fred 5, Fernandes 7, Sancho 5, Antony 5, Ronaldo 6.

Sous-titres : Rashford 6.

Newcastle United: Pope 6, Trippier 8, Burn 7, Botman 7, Schar 6, Joelinton 7, Longstaff 6, Guimaraes 6, Murphy 6, Almiron 6, Wilson 6.

Sous-titres : Fraser 6, Targett 6, Willock 6, Wood 6, Lascelles 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Kieran Trippier : Le capitaine de Newcastle a réalisé une performance qui a montré pourquoi United était si intéressé à le signer de l’Atletico Madrid.

PIRE

Jadon Sancho : Il n’était probablement que dans l’équipe parce que Rashford ne se sentait pas assez bien pour commencer et c’était un autre match où il avait du mal à avoir un impact.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Cristiano Ronaldo a commencé un match de Premier League pour la première fois depuis le 13 août, lorsque Manchester United a perdu 4-0 contre Brentford.

Manchester United a enregistré 76 nuls sans but en Premier League, dont 31 (41%) depuis la retraite d’Alex Ferguson en 2013. Aucune équipe n’a enregistré autant de 0-0 dans la compétition depuis le début de la saison 2013-14.

Suivant

Manchester United : Les choses ne deviennent pas plus faciles pour l’équipe d’Erik ten Hag, avec deux gros affrontements contre les quatre premiers rivaux à venir la semaine prochaine. Mercredi, Tottenham Hotspur, troisième, se rend à Old Trafford après avoir perdu un seul match de championnat toute la saison, avant de se rendre à Stamford Bridge dimanche pour affronter Chelsea, quatrième.

Newcastle United: Newcastle se rendra à Tottenham dimanche pour avoir une autre chance de remporter une victoire contre l’un des “Big Six” après avoir fait match nul avec Manchester City et Man United déjà cette saison, mais pas avant d’accueillir Everton mercredi.