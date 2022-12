La réaction de Cristiano Ronaldo à l’en-tête de type CR7 de Youssef En-Nesyri est inestimable

La tête imposante de Youssef En-Nesyri à la fin de la première mi-temps a donné au Maroc, quart de finaliste pour la première fois, une avance de 1-0 sur le Portugal lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade Al Thummama au Qatar samedi.

En-Nesyri, qui avait passé deux fois la barre transversale plus tôt, a sauté plus haut que le gardien portugais Diogo Costa et le défenseur Ruben Dias pour donner l’avantage au Maroc à la 42e minute.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Cristiano Ronaldo a regardé l’action depuis le banc et les caméras ont zoomé sur le visage de la superstar et ont capté une réaction de choc et d’appréciation tout en un.

Les médias sociaux ont également été rapides avec leurs observations sur toute l’affaire –

L’attaquant portugais Joao Felix a frôlé l’ouverture du score à deux reprises, obligeant le gardien marocain Yassine Bounou à effectuer un arrêt rapide avant que sa frappe à la 31e minute ne dévie et manque de peu le cadre.

Plus tôt, l’entraîneur Fernando Santos avait laissé tomber Ronaldo, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, pour les 16 dernières victoires contre la Suisse, et avait maintenu une composition similaire contre les Nord-Africains.

Goncalo Ramos, auteur d’un triplé lors de la victoire 6-1, est à nouveau en tête, avec le soutien de Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Joao Felix.

Ruben Neves remplace William Carvalho au milieu de terrain défensif pour le seul changement de Santos, tandis que le défenseur de Manchester City Joao Cancelo reste également sur le banc avec Ronaldo.

Le Maroc a été contraint à deux changements en défense, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui étant tous deux incapables de jouer en raison de problèmes de blessures.

Jawad El Yamiq occupe le poste d’arrière central à la place du défenseur de West Ham tandis que Yahya Attiat-Allah joue à l’arrière gauche à la place de l’homme du Bayern Munich.

Le Maroc conserve le même milieu de terrain et la même attaque qui l’ont aidé à battre l’Espagne en huitièmes de finale et à se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de son histoire.

Le vainqueur du match affrontera la France ou l’Angleterre, qui joueront plus tard samedi soir, en demi-finale.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici