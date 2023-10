La réaction de Coleen Rooney après que Wayne ait été surpris au volant d’une voiture avec une autre femme est révélée alors qu’il nie le choc

COLEEN Rooney a révélé comment elle avait réagi après que son mari Wayne ait été surpris au volant en état d’ébriété avec une autre femme dans la voiture.

S’exprimant dans son nouveau documentaire Disney+, qui sortira sur les écrans demain, la mère a parlé de certains des nombreux défis auxquels sa famille a été confrontée ces dernières années.

Coleen Rooney a révélé comment elle avait réagi à l'infraction de conduite en état d'ivresse de Wayne dans son nouveau documentaire en trois parties.

Elle détaille une situation qui s’est déroulée peu de temps avant que Coleen ne pense que Rebekah Vardy a commencé à divulguer ses histoires privées sur Instagram à la presse.

Cela s’est produit après que le footballeur ait été surpris en train de conduire chez lui la fêtarde Laura Simpson après une soirée bien arrosée en 2017.

Et Wayne a également révélé son déni choquant dans le documentaire – présenté en avant-première au Bafta, dans le centre de Londres, hier soir.

L’ancien héros du football anglais avait été arrêté par la police après une soirée bien arrosée.

Il avait trois fois la limite et conduisait la voiture de Simpson, alors âgé de 29 ans, qu’il a rencontré dans un bar.

Dans le documentaire, Coleen, 37 ans, raconte que les fuites qui ont suivi ont alimenté sa paranoïa et son sentiment de trahison à un moment où elle envisageait enfin de quitter Wayne après des années d’infidélités ivres.

Elle pense que la première fuite – donnant un aperçu de l’état du mariage des Rooney – est survenue alors qu’elle se remettait de l’arrestation de Wayne pour conduite en état d’ivresse.

Elle explique : « C’était juste écoeurant. J’ai eu cette sensation dans mon estomac à plusieurs reprises et je ne souhaiterais jamais que quiconque ressente cela.

« Vous pensez : « Est-ce que je connais réellement cette personne ? quand des choses comme ça arrivent. . . tu n’es pas la personne que j’ai épousée et tu n’es pas la personne que je veux que tu sois.

Elle ajoute : « Wayne voulait que tout redevienne normal mais ce n’était pas aussi simple que ça. J’étais toujours en colère et je ne savais tout simplement pas quel était l’avenir de notre couple.

« Je lui ai dit : ‘Je ne peux tout simplement pas continuer avec ça’. »

Wayne, 37 ans, s’est également souvenu de la nuit fatidique dans Coleen Rooney : The Real Wagatha Story.

Wayne dit : « Vous savez, je conduis la voiture d’une autre fille et elle est sur le siège passager, ça n’a pas l’air génial. Je sais ce que c’était mais je sais aussi à quoi ça ressemblait.

« Ouais, elle (Coleen) n’était pas heureuse, bien sûr, elle n’était pas heureuse, mais pour être honnête, je ne me souviens même pas avoir parlé à la fille dans le bar, je ne l’ai jamais rencontrée de ma vie.

« Il n’a donc jamais été question que quelque chose se produise ou allait se produire.

«Je savais que Coleen était la fille que tu voulais épouser, avec qui avoir des enfants et passer le reste de ma vie.

« Me mettre dans une position où je peux presque jeter cela est tellement idiot et stupide de ma part et ce n’est pas du tout ce que je veux. »

Dans le document, Coleen a également révélé comment elle pensait que Rebekah avait fait semblant d’être choquée après avoir divulgué des histoires sur le couple.

Coleen a parlé de la saga Wagatha dans son documentaire en trois parties

La série sort sur les écrans demain