La réaction de choc d’Elon Musk à l’enfant du père Errol avec STEPDAUGHTER révélée alors que le père du PDG dit qu’il est prêt pour PLUS de bébés

ELON Musk aurait dit à son père qu’il était “très occupé” après qu’Errol a annoncé qu’il avait accueilli un enfant avec sa belle-fille.

La réaction surprise du milliardaire de la technologie à la nouvelle choquante de 2018 aurait contrasté fortement avec la réponse des trois filles “inquiètes” de son père Errol.

Errol a eu deux enfants avec Jana Bezuidenhout, qui a 42 ans sa cadette et qu’il a élevée depuis l’âge de quatre ans. Crédit : AFP

Errol a été marié à la mère de Jana, Heide, pendant 18 ans et a eu deux enfants ensemble Crédit : Instagram/@janaloves_life

Errol, 76 ans, dit que lorsqu’il a informé le fondateur de Tesla, 51 ans, que lui et sa belle-fille Jana Bezuidenhout avaient accueilli un petit garçon appelé Elliot Rush, Elon lui a dit: “D’accord, j’ai compris, mais je suis très occupé en ce moment . Je vous parlerai en temps voulu.

La révélation survient après qu’Errol a raconté en exclusivité comment il a eu un deuxième enfant non planifié avec Jana, 34 ans, dans une interview explosive avec The Sun.

Il avait déjà été rapporté qu’Elon était devenu “fou” lorsqu’il avait découvert que son père ingénieur sud-africain avait engendré un enfant avec Jana.

Le bébé, affectueusement surnommé Rushi, a maintenant cinq ans, tandis que la petite fille qu’Errol prétend avoir également eue avec Jana a trois ans.

Jana est la cadette d’Errol de 42 ans et il l’a élevée depuis qu’elle avait quatre ans.

Expliquant comment il a informé ses enfants plus âgés de l’arrivée de Rushi, Errol a déclaré au Sun: “J’ai informé tous mes enfants. J’ai dit à prendre ou à laisser. Et mon plus jeune fils, Kimbal, sa première réaction a été:” Ça arrive “.

“Elon était, ‘D’accord, j’ai compris, mais je suis très occupé en ce moment. Je te parlerai en temps voulu’.”

“Mes trois filles ont toutes dit ‘Merde’, parce que Jana est leur demi-sœur. Tosca, Rose et Allie, Alexandra. Elles se disaient : ‘Comment Jana a-t-elle pu faire ça ?’

“Et ils n’aiment toujours pas ça. Ils se sentent toujours un peu effrayants à ce sujet, parce que c’est leur sœur. Leur demi-sœur.

“Ils étaient plus inquiets [than the boys].”

Errol a été marié à la mère de Jana, Heide, pendant 18 ans et ils ont eu des filles Rose et Alexandra ensemble.

Il avait ses trois enfants aînés Elon, Kimbal, 49 ans, et Tosca, 47 ans, avec sa première épouse Maye Musk.

Lorsque The Sun lui a demandé s’il aurait un troisième enfant avec Jana, Errol a répondu : “Mon Dieu, tu plaisantes ? As-tu vu à quoi elle ressemble ?

“Je veux dire, elle est grande. Elle mesure cinq pieds neuf. Elle est mince. Elle marche comme une antilope, avec grâce.

“Vous la regardez marcher et vous pensez : ‘Jésus Dieu, qu’est-ce que c’est ? Qui marche comme ça ?’

“Elle a de longues mains, de longs doigts. Tout a l’air bien, tu sais? Son visage est si beau. Il n’y a pas de mots pour ça.”

‘IMPRÉVU’

Errol a déclaré au Sun que son prétendu deuxième enfant avec Jana n’était “pas prévu” mais qu’il vivait avec elle après la naissance de leur fils.

Le père du PDG de la technologie a déclaré: “Je n’ai pas vérifié son ADN. Mais elle ressemble à mes autres filles. Elle ressemble à Rose et Tosca mélangées.

“Elle ressemble exactement à Rushi et elle se comporte comme lui. Donc c’est assez évident, tu sais.”

Il a ajouté: “Elle n’était pas prévue. Mais je veux dire, nous vivions ensemble. Elle [Jana] est resté ici environ 18 mois après la naissance de Rushi.

“Mais j’ai réalisé qu’elle avait deux générations de retard alors que sa mère avait une génération de retard quand je l’ai épousée.

“Donc, tout homme qui épouse une femme, même si vous vous sentez très enjoué, ça va être agréable pendant un moment. Mais il y a un grand écart… Et cet écart va se montrer.

“J’ai épousé sa mère quand elle avait 25 ans et j’en avais 45. Elle était probablement l’une des plus belles femmes que j’aie jamais vues de ma vie.”

ÉCART D’ÂGE AMOUR

Errol a déclaré qu’il ne vivait plus avec Jana mais a confirmé qu’ils “avaient beaucoup d’affection l’un pour l’autre”.

Il a ajouté: “Mais le truc, c’est que ce n’est pas pratique. Elle a 35 ans le prochain anniversaire. Donc, elle s’entend. Donc, si je suis toujours là, elle pourrait se retrouver avec moi. C’est difficile.

“Je veux dire, je préférerais de loin les avoir ici. Mais Jana est venue et a passé quelques jours ici il y a environ six mois. Et les enfants commençaient à m’énerver.

“Alors ils me manquent dès qu’ils sont partis.”

Quant à avoir plus d’enfants, Errol a déclaré : “La seule chose pour laquelle nous sommes sur Terre, c’est de nous reproduire.

“Si je pouvais avoir un autre enfant, je le ferais. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire.

“Si j’y avais pensé, Elon ou Kimbal n’existeraient pas.”

DEMANDES DE NAISSANCE

Errol a déclaré qu’il n’était pas étranger aux femmes qui prétendaient avoir eu son enfant.

Il a affirmé : « J’ai environ six personnes, des femmes qui prétendent que leur enfant est mon enfant en ce moment. De toute évidence, ce sont des opportunistes.

“Il y a eu une période à Johannesburg dans les années 80 où je sortais avec une femme différente chaque soir. J’avais plein de rendez-vous.

“Il est donc tout à fait concevable que l’un d’eux puisse revenir et dire, c’est votre enfant. C’est possible.

“Mais rien d’authentique ne m’a été présenté. Mais j’ai beaucoup de gens qui réclament.”

S’adressant au Sun plus tôt ce mois-ci, Errol a semblé faire allusion aux ambitions politiques de son fils.

Il a également plaisanté sur le nombre d’enfants de son fils après que le titan de la technologie a semblé confirmer qu’il avait des jumeaux avec l’un de ses hauts dirigeants.

Errol a déclaré qu’il avait du mal à “garder une trace” de ses petits-enfants.

ELON ACCUEILLE DES JUMEAUX

Il est apparu le 6 juillet 2022 que Musk avait accueilli deux autres enfants avec le cadre de Neuralink, Shivon Zilis.

Shivon, 36 ans, est la troisième femme avec qui l’entrepreneur a eu des enfants.

Et Errol a affirmé que son fils avait été qualifié d’insulte très offensante par les enseignants lorsqu’il avait sept ans.

Le père de Musk a révélé des détails sur sa relation avec Elon et la mère du magnat, Maye, 74 ans.

Il nie les affirmations selon lesquelles il entretient de mauvaises relations avec son fils depuis des années.

Dans une interview de 2017 avec Rolling Stone, Elon a décrit son père comme un “être humain terrible” et a affirmé que son enfance était “douloureuse et isolée”.

RELATION TENDUE

Pendant ce temps, la relation tendue d’Elon avec l’un de ses enfants a été mise à l’honneur le mois dernier après que l’adolescente a déposé une pétition pour changer de sexe.

Le document légal a révélé que l’ancien Xavier Alexander Musk, 18 ans, voulait changer son identité de genre d’homme à femme et être connue sous le nom de Vivian Jenna Wilson.

Elle a dit qu’elle changeait de nom parce qu’elle “ne vit plus ou ne souhaite plus être liée à mon père biologique de quelque manière que ce soit”.

Le jour de la fête des pères, Musk a tweeté qu’il aimait “tellement” tous ses enfants.

Lorsqu’elle a été initialement approchée par The Sun, Jana a refusé de commenter.

Le Sun a contacté un représentant d’Elon pour un commentaire.