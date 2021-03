L’album à succès de Chloé et Halle en 2020 Heure impie a été nominé pour le meilleur album de R & B progressif tandis que leur chanson « Wonder What She Thinks of Me » était en lice pour la meilleure performance de R & B traditionnel et leur tube « Do It » était en lice pour la meilleure chanson de R & B.

