Nous ne pouvons pas être assez heureux du fait qu’Internet regorge de vidéos de chiens mignons qui peuvent vous remonter le moral même les jours où vous vous sentez déprimé. Et si vous êtes fan de ces vidéos, vous devez absolument voir cette vidéo d’un golden retriever nommé Gamja. Ce qui ressemblait à une vidéo de séance de marche de routine a pris une tournure intéressante après que l’humain de Gamja ait décidé de prendre la tendance récente de «Nouveau défi: laissez volontairement tomber la laisse de votre chien et voyez sa réaction».

La vidéo commence avec le chien marchant avec son maître lorsqu’il décide de laisser tomber la laisse. Le chien s’arrête alors un moment pour comprendre les choses puis attrape la laisse dans sa bouche et décide de continuer la promenade tout seul.

La vidéo a été postée sur la page Instagram de Gamja (oui! Le doggo a une page Instagram et c’est vraiment cool) a obtenu plus de 5300 vues et près d’un millier de vues. La famille Insta a fait part de sa réaction dans la section commentaires de la vidéo. La page Instagram de Gamja, gérée par son maître, est remplie de jolies photos et vidéos qui vous feront tomber amoureux du chien. La page compte plus de 7 000 abonnés et est super éclairée.

La famille Internet est juste amoureuse des vidéos de chiens.

Une autre vidéo présentant la réaction d’un chien au méchant emblématique de Star War, Dark Vador, était devenue virale. La vidéo hilarante commence avec le chien assis sur un canapé alors qu’un film Star War passe à la télévision. Bientôt, le personnage de Dark Vador apparaît à l’écran et le chien saute du canapé et se cache derrière.

La vidéo qui a été initialement partagée sur TikTok a été partagée sur Twitter par @WUTangKids. La vidéo a obtenu plus de 8 millions de vues et a suscité beaucoup de réactions de la part des Twitterati.

