La réaction de ce chat à l’épisode de Tom et Jerry mérite un sourire

Presque tous les enfants aiment regarder des dessins animés et cet amour pour les personnages animés se retrouve également chez de nombreux adultes. Ceux qui possèdent des animaux de compagnie peuvent être d’accord avec le fait que les animaux montrent aussi de l’intérêt pour regarder la télévision, même s’ils ne comprennent pas complètement le visuel. Récemment, une vidéo similaire a fait surface sur Internet dans laquelle un chat peut être vu en train de regarder avec tendresse un épisode de Tom et Jerry, mais soudain, il voit un visuel étrange et court toute sa vie.

Le clip a été partagé par Rex Chapman, l’ancien basketteur qui nous divertit tous sur les réseaux sociaux avec ses mises à jour. sur Twitter. Dans la vidéo, le chat est assis devant l’écran et regarde Tom et Jerry. Au début de la séquence, Tom bat Jerry sur la tête. Afin de venger cela, un Jerry en colère gonfle alors de l’air dans son poing comme un ballon et le rend plus gros. Il frappe alors Tom durement. En regardant cette scène, le chat a peur et saute puis s’enfuit de la pièce.

En partageant la vidéo amusante, Chapman a écrit que cela peut aider à faire sourire ceux qui traversent une période difficile. Des millions de personnes ont regardé cette vidéo amusante et des milliers l’ont retweetée. Il a maintenant recueilli plus de 1,2 million de vues et les gens ont commenté avec des réactions hilarantes.

C’est exactement ce que ce chat a dit😂— @EllaJeanVaughn2 (@EllaJeanVaughn2) 25 juillet 2021

C’est toujours un comportement de voiture adorable, mais le dessin animé mal ajouté ne le rend plus. — C.McIntire (@CMcIntire8) 26 juillet 2021

Pfffttt quel chat effrayant…— JM =^) (@JM539581) 25 juillet 2021

Cependant, quelques-uns ont été bouleversés en voyant l’animal effrayé. Un utilisateur a déclaré que les chats ont pour la plupart peur de tout et que cette réaction est naturelle pour eux. Pendant ce temps, beaucoup d’autres ont mis en doute l’authenticité du clip. Un utilisateur de médias sociaux a déclaré qu’il y avait une « coupure » dans l’enregistrement, il semble qu’il ait été modifié.

C’est édité, mais toujours drôle. Il y a une coupure dans la vidéo alors que le chat saute. — Mike Hall (@MikeHall_Photo) 25 juillet 2021

Pas drôle, monsieur. – Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) 25 juillet 2021

Quelle que soit la réalité derrière la publication partagée, elle a réussi à faire sourire de nombreux visages.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici