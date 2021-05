La «  réaction  » de Bairstow après avoir raté Super Over pour SRH contre DC devient virale sur Twitter

La décision de Sunrisers Hyderabad de ne pas envoyer de jambes fraîches et d’ouvreur en forme Jonny Bairstow lors du premier Super Over de l’IPL 2021 contre les Capitals de Delhi dimanche a déconcerté les fans et les experts du cricket. Au lieu de cela, un Kane Williamson visiblement fatigué a été invité à rejoindre le capitaine de la SRH David Warner dans le but de remporter la victoire après que les deux équipes soient à égalité à 159 lors de la rencontre passionnante. La décision s’est peut-être avérée coûteuse car SRH ne pouvait se fixer qu’un objectif de 8 dans le Super Over que le DC de Rishabh Pant a franchi lors de la livraison finale.

Bairstow avait marqué 38 balles sur 18 et était le seul autre batteur spécialiste de la SRH à enregistrer un score à deux chiffres en dehors de Kane Williamson (66 sur 51 balles), alors qu’Hyderabad menait le match au Super Over, marquant 159/7 et égalant le score avec DC (159/4).

Le skipper David Warner, qui a réussi 6 sur 8 avant de se retirer, est sorti pour battre Williamson alors que le duo n’a réussi que 7 courses du Super Over d’Axar Patel. En réponse, Shikhar Dhawan et Rishabh Pant se sont détachés des pistes, remportant leur quatrième victoire de la saison, tandis que SRH a succombé à leur quatrième défaite de la saison. Avec cette victoire, DC a sauté à la deuxième place tandis que SRH a glissé à la septième.

Sentant que le résultat aurait pu être différent si Bairstow avait été invité à battre le Super Over, les fans de l’IPL ont pris une photo de l’ouverture de SRH et ont imaginé sa réaction de la pirogue en voyant Willaimson et Warner au milieu.

Pendant ce temps, le court-métrage de Warner dans le dernier ballon du Super Over de Sunrisers Hyderabad s’est finalement avéré être une affaire coûteuse qui a aidé les Capitals à remporter la victoire.

Dans la dernière balle du Super Over de SRH, Warner a couru deux points, mais avait légèrement exécuté le premier court. Cela signifiait que SRH se terminait par 7 au tableau. En poursuivant 8, DC a réussi à le retirer de la dernière balle. Si cela n’avait pas été court, le jeu serait passé dans un autre Super Over.

