La réaction d’Ariana Madix aux nouvelles de rupture de Tom Sandoval et Raquel Leviss – Hollywood Life

Quelques heures seulement après que des rapports ont affirmé que Tom Sandoval et Raquel Léviss ont rompu, Andy Cohen demandé Ariana Madix à bout portant sur les nouvelles scission lors de son apparition sur Regardez ce qui se passe en direct. « Je n’achète pas ça du tout », a déclaré Ariana après la finale du 17 mai de Règles de Vanderpump.

Ariana a ajouté: « Elle envoyait des lettres chez moi il y a environ 4 jours, alors… » Elle n’a pas ouvert les lettres parce que « c’est un crime, mais c’était à lui et c’était son écriture. »

Ariana et Tom vivent toujours ensemble dans leur maison, mais Ariana est déterminée à vendre la maison et à passer à autre chose. Ariana a souligné à Andy qu’elle et Tom « n’interagissent à aucun niveau » bien qu’ils vivent toujours ensemble. Raquel cherche actuellement un traitement de santé mentale dans un établissement. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faudrait pour qu’Ariana pardonne à Tom ou à Raquel, elle a répondu : « Ça n’arrive pas. »

Andy a évoqué la dernière fois qu’il avait vu Ariana alors qu’ils filmaient le Règles de Vanderpump réunion de la saison 10, qui commencera à être diffusée le 24 mai. Il lui a demandé comment elle allait depuis le tournage de l’émission de réunion émouvante et dramatique.

« Je me sens bien. J’ai vraiment l’impression que mes amis m’ont mis dans la meilleure position pour pouvoir guérir et grandir. Honnêtement, je regarde simplement vers l’avant, seulement vers l’avant, et je ne regarde pas en arrière », a-t-elle déclaré.

Le Regardez ce qui se passe en direct épisode diffusé directement après le Règles de Vanderpump finale de la saison 10, qui a montré les retombées de tout le monde apprenant la liaison secrète de Tom et Raquel. Ariana a qualifié la « sorte de tournée d’excuses » de Tom lors de la finale de « risible ».

En regardant en arrière et en sachant ce qu’elle sait maintenant, Ariana a admis que la partie la plus digne de grincer des dents de toute cette situation est la «fabrication du récit qui s’est formé comme tout le temps à mon insu, derrière mon dos, pas seulement mon ex -petit ami mais ses petits singes volants aussi. Le « singe volant » dont elle parle ? « Tom Schwartzprincipalement », a plaisanté Ariana.

