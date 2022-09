La réaction d’Anushka Sharma alors que Virat Kohli marque son premier siècle T20I et atteint son 71e siècle international est ce qu’est le véritable amour

Anouchka Sharma et Virat Kohli sont l’un des couples de pouvoir les plus aimés de Bollywood. Ils ont été assez privés de leur vie personnelle, mais les deux tourtereaux n’ont jamais hésité à exprimer leur amour, leur adulation ou à se vanter des réalisations de l’autre sur les réseaux sociaux. Anushka Sharma et Virat Kohli ont été les plus grandes pom-pom girls l’une de l’autre face à l’adversité. Récemment, Anushka a encouragé Virat alors qu’il marquait sa première jeune fille T20I contre l’Afghanistan hier soir. Il a également marqué le joueur de cricket indien 71e siècle international. Alors que Twitter a éclaté de joie face aux réalisations de Virat, Anushka Sharma a fait de même.

Anushka Sharma encourage Virat Kohli

Anushka Sharma a pris sa poignée de médias sociaux et a partagé quelques images de Virat après avoir frappé un siècle en Inde contre l’Afghanistan lors du match Super 4 de la Coupe d’Asie 2022. Le match a eu lieu à Dubaï alors qu’Anushka est au Royaume-Uni pour son prochain , Chakda Xpress, un biopic sur la joueuse de cricket indienne Jhulan Goswami. L’encouragement d’Anushka à Virat après son siècle est tout ce qu’il y a d’amour. Partageant des images de Virat Kohli sur le terrain hier soir, Anushka a écrit qu’elle serait avec lui à travers tout et n’importe quoi pour toujours. Anushka a également laissé tomber un cœur et une émoticône infini à côté de la légende. Le siècle de Virat et la réaction d’Anushka ont été à la mode dans Entertainment News. Consultez le message ci-dessous :

Anushka Sharma a été à la réception tout le temps chaque fois que Virat ne marque pas sur le terrain. La présence d’Anushka Sharma lors des matchs de cricket indiens a également été critiquée à de nombreuses reprises. A quelques reprises, Anushka a également riposté. En fait, Virat a également riposté à plusieurs reprises pour éloigner Anushka de sa vie professionnelle. Cependant, les trolls n’apprennent jamais. Tous deux restent assez discrets sur leur vie personnelle. Ils ont une fille, Vamika Kohli.

Pendant ce temps, Anushka Sharma a publié des critiques sur les biscuits anglais. Elle tourne pour Chakda Xpress au Royaume-Uni.