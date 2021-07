La réaction bizarre de KRK au divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao révèle « mujhe laga Katrina Kaif ya Fatima Sana Shaikh jaisi khoobsurat ladki se shaadi karega » | Buzz News

New Delhi : L’une des célébrités les plus controversées sur les réseaux sociaux, Kamaal R Khan alias KRK est de retour avec une autre vidéo qui fait sourciller sur le divorce d’Aamir Khan et Kiran Rao. Peu de temps après que le couple a annoncé sa séparation par le biais d’une déclaration commune, leurs fans et sympathisants ont été attristés par la nouvelle de Splitsville.

Des jours après L’annonce du divorce d’Aamir Khan et Kiran Rao, KRK dans sa vidéo a donné une réaction bizarre en disant qu’au moment où Aamir était sur le point d’épouser Kiran, KRK pensait qu’il épouserait quelqu’un d’aussi beau que Katrina Kaif ou Fatima Sana Shaikh.

Il a fait des commentaires vraiment désagréables sur L’apparence de Kiran Rao, l’appelant ‘normal si dikhne wali ladki‘.

KRK a ajouté: » Jab maine suna ki aapne Kiran Rao se shaadi ki hai toh mera réaction tha ‘kya, kyu, kis liye?’ Ek bohot salut normal si ladki jo bina verre dekh nai sakti, usse Aamir Khan shaadi kyu karega yaar? Aamir Khan agar kisise shaadi karega toh bohot khoobsurat ladki se karega jaise ki Katrina Kaif ya Fatima Sana Shaikh.

Pour les non avertis, KRK était dans les nouvelles ces derniers temps après que l’acteur de Bollywood Salman Khan lui ait giflé un avis de diffamation. La plainte a été déposée auprès d’un tribunal de Mumbai contre KRK, mais pas pour son dernier film « Radhe: Your Most Wanted Bhai », comme le prétend KRK sur Twitter.

Après que Salman l’ait poursuivi en diffamation, il y a eu un flot de tweets du côté de KRK faisant diverses allégations et réclamations.