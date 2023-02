La réaction amusante d’un blogueur coréen à Pulse Candy

Le mukbang est une tendance que beaucoup de gens ont aimé essayer sur les réseaux sociaux. Des repas élaborés à quelque chose de simple, il existe une variété de délices auxquels nous avons pu assister. L’une des raisons pour lesquelles Mukbang a gagné en popularité était que les gens pouvaient profiter du repas par procuration en fonction de sa présentation esthétique et de la réaction de celui qui mangeait. Parfois, ces réactions peuvent être trop amusantes, surtout si vous savez à quoi ressemble réellement la nourriture. La blogueuse coréenne Park Hyo-Jeong, qui passe par le pseudonyme de Mhyochi, a fait une sorte de mini Mukbang lorsqu’elle s’est enregistrée en train de réagir en mangeant un célèbre bonbon indien. C’était le bonbon aigre-doux Pulse. Elle a l’air excitée quand elle sort le bonbon de son emballage pour la première fois. Inutile de dire qu’il a été recommandé au blogueur.

Les internautes ont compris que Pulse ne convenait pas à son palais. Beaucoup ont fait remarquer que si manger les bonbons était difficile pour elle, il y avait plusieurs autres plats et bonbons qui, selon eux, auraient été plus difficiles pour ses papilles gustatives. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Ayez un peu de patience. Il n’était pas destiné à être brutalement mâché en une seule fois.

« Vous ne savez pas comment le manger. Vous n’avez pas besoin d’en manger. Il suffit de le garder en bouche et de le laisser fondre. Ensuite, vous comprendrez le vrai goût », a commenté un autre utilisateur.

Un commentaire disait: “Ayo Pulse est un bonbon de premier ordre, vous ne vous en rendez pas compte mais vous pleurez des larmes de joie.”

La blogueuse était auparavant devenue virale pour son voyage en Inde et comment cela avait commencé par une malheureuse situation de harcèlement. Park Hyo-Jeong a été harcelée sexuellement dans les rues de Mumbai alors qu’elle diffusait en direct dans la région de Khar. Un homme a essayé de lui tenir la main avec force dans une rue animée.

Comme le blogueur était en direct, tout l’incident a été filmé. L’homme a été vu traînant la femme par la main et lui demandant apparemment d’aller faire un tour à vélo. Mal à l’aise avec la situation, Hyo-Jeong a refusé et a essayé de lui dire que c’était parce qu’elle portait une robe. Il essaie de l’embrasser pendant qu’elle résiste. La police de Mumbai a pris des mesures rapides et les coupables ont été arrêtés.

