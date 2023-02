La réaction américaine au ballon chinois a été “l’hystérie” – Moscou

Washington «diabolisera» quiconque ne «danse pas sur son air», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères

La réaction de l’Amérique au ballon à air chinois a été “impulsif” et exagéré, a déclaré mardi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Les États-Unis ont abattu ce qu’ils ont appelé un “ballon espion” la semaine dernière, bien que la Chine insiste sur le fait qu’il ne s’agissait que d’un appareil météorologique.

“Nous supposons que les explications de la partie chinoise sur [the incident] sont suffisantes et claires », Zakharova a déclaré lors d’un briefing mardi.

Elle a ajouté que la réponse de Pékin dans ce “situation non négligeable” était “responsable” contrairement à la réponse sensationnaliste du gouvernement et des médias américains.

“La réaction impulsive de Washington et des médias américains ne peut être décrite que comme hystérique.” dit-elle, ajoutant que les États-Unis continuent d’utiliser “des raisons artificielles, ou pas du tout, afin de calomnier et de diaboliser les pays qui refusent de danser sur leur air.”

Un dirigeable chinois sans pilote a été aperçu en train de survoler l’Alaska, certaines parties du Canada, puis la partie continentale des États-Unis la semaine dernière. Jeudi, le Pentagone a déclaré qu’il était “très certainement lancé par la Chine” dans le but de recueillir des renseignements, les médias l’appelant un “ballon espion”. Vendredi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a reporté sine die sa visite prévue en Chine.

Blinken a appelé la situation “une violation manifeste de la souveraineté américaine et du droit international qui a sapé le but du voyage”, lors d’un appel téléphonique avec le directeur chinois du Bureau central des affaires étrangères, Wang Yi.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré samedi que l’incident était un “entrée involontaire” d’un dirigeable de recherche météorologique civile causée par un cas de force majeure. Le diplomate a affirmé que Pékin avait vérifié et communiqué la nature civile du ballon à la partie américaine. La porte-parole a ajouté que “Certains politiciens et médias aux États-Unis ont fait la promotion [the incident] pour attaquer et salir la Chine.

Samedi, le Pentagone a envoyé un avion de chasse F-22 à “abattre en toute sécurité” le ballon après qu’il ait dérivé au-dessus de l’océan Atlantique.