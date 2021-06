La réaction adorable du chiot à la pluie est la dose de gentillesse dont nous avons tous besoin aujourd’hui

Les vidéos de chiens ne sont-elles pas notre truc préféré sur les réseaux sociaux ? Pourquoi demandes-tu? Eh bien, parce que cette créature à fourrure est un véritable paquet de joie et peut vous faire sourire même les jours les plus ennuyeux. Et si vous faites partie du culte des amoureux des chiens en ligne, vous aimerez sûrement ce que nous vous réservons. Non, en fait, vous allez adorer ! Cette nouvelle vidéo qui a été partagée sur Reddit s’ajoute à la liste des vidéos virales de chiens en ligne.

Le clip de 30 secondes capture la réaction adorable d’un chiot qui vient de voir la première forte pluie de sa vie. Sautant et courant autour de la pelouse, il essaie d’attraper chaque goutte de drain dans sa bouche avant de retourner au hangar à l’appel de son maître.

Regardez la vidéo ici:

La vidéo a obtenu plus de 5 000 votes positifs sur Reddit avec plusieurs commentaires d’utilisateurs qui ne peuvent s’empêcher de jaillir de la gentillesse de ce petit chiot. « Les chiens sont parfois si désespérément, adorablement maladroits et c’est merveilleux », a écrit un utilisateur. La vidéo a rappelé à un autre utilisateur son moment de joie lorsqu’il a vu les premières chutes de neige de la saison.

Quelle est votre réaction à cette jolie vidéo ?

Toujours pas sur la gentillesse de ce chiot? Nous avons également une autre vidéo virale de chien en magasin pour vous. Cette vidéo, qui a été partagée sur Twitter par @humorandanimals, montre un chien profitant de fortes pluies tout en jouant dans l’eau alors que la célèbre chanson Singin’ In The Rain de Gene Kelly joue en arrière-plan. Cela commence avec le chien assis pendant que l’eau de pluie coule sur la route avant qu’il ne commence à se rouler et à sauter dans l’eau.

La vidéo a jusqu’à présent reçu plus de 4,7 millions de vues sur le site de microblogging avec plusieurs réactions d’amoureux des chiens.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici