À l’exception de rares conservateurs, Hollywood a longtemps semblé exister dans une bulle idéologique – un bastion de la politique progressiste, où les Juifs ont prospéré, où les politiciens démocrates ont été célébrés et où les stars ont épousé les idées libérales depuis la scène des Oscars et se sont précipitées pour les soutenir. des mouvements comme Black Lives Matter.

Pour la plupart, les gens du monde du divertissement pouvaient être sûrs qu’ils étaient sur la même longueur d’onde politique.

Cela a changé brusquement avec l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les réactions à l’assaut et aux représailles d’Israël ont révélé un schisme dont beaucoup à Hollywood n’avaient pas conscience de l’existence, et cela a donné à de nombreux Juifs le sentiment d’être des étrangers dans une industrie qu’ils ont fondée et où ils se sentent depuis longtemps en sécurité et soutenus.

“Il y a des divisions dont on ne parle jamais vraiment”, a déclaré le scénariste chevronné Barry Schkolnick, dont les crédits incluent des émissions de télévision comme “Law & Order” et “The Good Wife”. “Cela les a fait remonter à la surface, et c’est blessant et désorientant.”

Beaucoup se disent désillusionnés – et irrités – par le flot de condamnations publiques d’Hollywood concernant l’attaque du 7 octobre. Il n’y a eu aucun flot de soutien de la part de célébrités sur les réseaux sociaux. La plupart des studios ont d’abord essayé de s’esquiver, en gardant le silence. L’un des principaux syndicats, la Writers Guild of America, a refusé de publier une déclaration et a maintenu sa décision malgré les énormes réactions négatives de centaines de ses membres.

“Le silence a été assourdissant“, a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur de l’Anti-Defamation League, à The Wrap, un site d’information sur le secteur du divertissement, le 12 octobre.

Quelques déclarations et lettres ouvertes condamnant les attaques du Hamas commençaient à arriver. Mais le mal était fait.

Pour le producteur Jeremy Steckler, “le manque de soutien donne l’impression qu’il me frappe au cœur et à mon identité”.

« Je n’ai jamais été quelqu’un de très attentif à l’identité ou à une religion spécifique », a-t-il déclaré. « J’ai toujours pensé que j’étais dans cette petite bulle et que tout le monde me soutenait et que c’était Los Angeles et ce n’était pas grave. C’est vraiment la semaine dernière, je me suis réveillé et je me suis senti différent.

Alors que l’effet est prononcé à Hollywood, où la présence juive est importante, l’ensemble de l’Amérique libérale a été également secouée. À Capitol Hill, sur les campus universitaires et parmi les groupes militants progressistes et les organisations philanthropiques, un profond fossé est apparu. D’un côté, il y a un ardent soutien à Israël. De l’autre, une faction énergique qui considère la cause palestinienne comme une extension des mouvements pour la justice raciale et sociale qui a balayé les États-Unis à l’été 2020. Et il y en a d’autres, y compris des Juifs, qui appellent à un cessez-le-feu.

À Hollywood, l’exemple le plus marquant de la tension actuelle est la controverse impliquant la guilde des écrivains, qui représente plus de 11 000 scénaristes.

Les écrivains juifs ont réagi avec horreur au refus de la guilde de condamner les attaques contre Israël. Certains ont menacé de quitter le syndicat, tandis que d’autres, dont l’écrivain et producteur Marc Guggenheim (« Arrow », « Carnival Row »), ont déclaré qu’ils retenaient leurs cotisations. Mais un groupe pro-palestinien anonyme se faisant appeler WGA for Peace a applaudi la décision du syndicataffirmant que ses membres avaient peur de s’identifier car ils seraient qualifiés d’antisémites.

« Après le 7 octobre, il n’aurait pas été difficile pour les gens de publier des déclarations disant qu’en aucun cas le viol, le meurtre ou l’enlèvement de civils n’est acceptable – et nous devons travailler à un avenir juste pour les Juifs et les Palestiniens en Israël et en Israël. Palestine », a déclaré le rabbin Sharon Brous, fondateur et rabbin principal d’Ikar, une congrégation de Los Angeles dont sont membres de nombreux scénaristes, réalisateurs et dirigeants d’Hollywood.

“Mais ce n’est pas ce qui s’est passé”, a-t-elle déclaré. « Et du coup, beaucoup de gens sont choqués, effrayés. »