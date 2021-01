Face à une recrudescence des infections à Covid-19, les autorités françaises ont tout mis en œuvre pour que la France entre en 2021 en toute sécurité. Un couvre-feu de nuit existant dans tout le pays a été appliqué le soir du Nouvel An par quelque 130 000 policiers; toutes les célébrations publiques ont été interdites et le gouvernement a conseillé de limiter les rassemblements privés à six personnes.

Cela n’a pas empêché quelque 2500 fêtards d’assister à une rave illégale du Nouvel An près de la ville de Rennes, dans le nord-ouest de la France.

Un communiqué des autorités locales a déclaré que de nombreux fêtards étaient toujours sur le site de la fête illégale vendredi matin et que la police n’avait pas réussi à l’arrêter. Des ambulanciers paramédicaux ont été déployés autour du site pour distribuer du gel et des masques dans le but de limiter les risques de contaminations par coronavirus et les procureurs ont annoncé avoir ouvert une enquête sur l’organisation illégale de l’événement.

Les policiers ont tenté d’empêcher la rave «mais ont fait face à une hostilité féroce de la part de nombreux fêtards», indique le communiqué, ajoutant que des pierres et des bouteilles leur ont été lancées et qu’une voiture de police a été incendiée.