La rareté des stocks fait grimper les prix des voitures neuves et d’occasion

« Nous arrivons à un point où les gens ne peuvent plus attendre [purchases] plus longtemps. Ils reviennent sur le marché », a déclaré Caldwell.

Le taux annuel effectif global des prêts automobiles a bondi au troisième trimestre, selon à Edmunds. Le TAEG des prêts pour les véhicules neufs a atteint 7,4 % et pour les véhicules d’occasion, à 11,2 %, les deux niveaux observés pour la dernière fois lors de la Grande Récession.

Les prix des voitures et les taux d’intérêt sont plus élevés, ce qui fait grimper les coûts pour les conducteurs. Pourtant, selon les experts, la demande refoulée a poussé les voitures à circuler, ce qui signifie que les concessionnaires n’ont pas beaucoup de raisons d’offrir des rabais.

Les acheteurs de voitures constatent plutôt les effets d’un marché à faible stock et à forte demande, qui laisse peu ou pas de place aux remises, disent les experts.

Il est encore trop tôt pour dire si les La grève des Travailleurs unis de l’automobile affecte les prix des voitures, a déclaré Caldwell. De plus, la grève pourrait n’affecter qu’un nombre relativement restreint de véhicules par rapport au marché automobile dans son ensemble.

Pour les voitures destinées au consommateur moyen, comme les berlines, les multisegments et les hybrides, les accords sont difficiles à conclure en raison de la forte demande et de la lenteur de la production, a déclaré McParland. D’un autre côté, il reste des offres sur les véhicules électriques de luxe parce que ces voitures sont restées là, a-t-il ajouté.

Les acheteurs de voitures n’ont pas non plus vu de ventes similaires à la fin de l’été l’année dernière en raison d’une pénurie de puces qui a réduit les niveaux de production, a ajouté Caldwell. La pénurie de semi-conducteurs pendant la pandémie de Covid-19 a entraîné une baisse significative des véhicules produits, coûtant des milliards de revenus à l’industrie automobile.

« Il n’existe vraiment pas de Sienna hybride 2023 restante, car ces voitures se vendent six à neuf mois avant même d’arriver chez le concessionnaire », a-t-il ajouté.

Cependant, cette année, « il n’y a pas de restes », a déclaré Tom McParland, à propos des véhicules destinés au consommateur moyen. McParland est rédacteur pour le site Web automobile Jalopnik et exploitant du service d’achat de véhicules Automatch Consulting.

Cependant, il y a certaines exceptions. Les acheteurs peuvent voir plus de stock pour différents véhicules. La disponibilité des véhicules électriques était bien supérieure à la moyenne du secteur début octobre, alors que la disponibilité des produits et la production de véhicules électriques augmentaient rapidement. selon au fournisseur de services de l’industrie automobile Kelley Blue Book.

Cela laisse de la place à des transactions sur un marché à stocks élevés, a déclaré McParland.

« C’est absolument le moment idéal pour se pencher sur le marché des véhicules électriques, tant neufs que d’occasion », a-t-il déclaré.

De plus, les baisses de prix récurrentes de Tesla cette année pourraient également faire baisser les prix sur le marché des véhicules électriques dans son ensemble, a ajouté Caldwell.

Le prix moyen payé pour un véhicule électrique était de 50 683 $ en septembre, contre 52 212 $ en août et plus de 65 000 $ il y a un an, selon Livre bleu Kelley.

Les véhicules électriques d’occasion sont plus susceptibles d’être vendus à un prix inférieur à 25 000 $, ce qui donnerait droit à l’acheteur de voiture à un crédit d’impôt fédéral supplémentaire de 4 000 $.

Cependant, les conducteurs qui recherchent un véhicule d’occasion doivent garder à l’esprit que même si les véhicules électriques ne comportent pas autant de pièces que les voitures à essence, il reste difficile de prédire combien de temps dureront leurs batteries rechargeables.

Les véhicules électriques d’il y a cinq ans ou de 2018 « n’étaient pas aussi bons », a déclaré Caldwell, surtout en ce qui concerne l’autonomie et l’efficacité de la recharge.