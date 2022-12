La rare pierre lunaire de la mission Apollo de retour à Chypre après 50 ans

Le morceau de roche lunaire de 1,1 gramme a été exposé jeudi lors d’une exposition commémorant le 50e anniversaire de la dernière des missions lunaires habitées américaines et du vaisseau spatial Artemis qui orbite maintenant autour de la lune.

L’échantillon lunaire est enfermé dans un globe en plastique avec une plaque attachée sous un petit drapeau de Chypre qui se lit comme suit : “Ce fragment est une partie d’un rocher de la vallée Taurus Littrow de la Lune. Il est donné comme un symbole de l’unité de l’effort humain et porte en lui l’espoir du peuple américain pour un monde en paix.

Cela fait écho aux paroles de l’astronaute d’Apollo 17, Eugene Cernan, qui a déclaré que le rocher serait un “symbole de ce que sont nos sentiments, de ce que sont les sentiments du programme Apollo, et un symbole de l’humanité, que nous pouvons vivre en paix et en harmonie dans l’avenir.”

C’était l’un des 270 échantillons lunaires de ce type ramenés de missions lunaires en 1969 et 1972 que l’administration Nixon a offerts en cadeau à des pays étrangers.

Mais l’article a disparu alors que Chypre était sous le choc de la guerre et des conflits internes en 1974, l’année où l’ambassadeur américain à Chypre, Rodger P. Davies, a été assassiné.

Il a finalement été rendu à la National Aeronautics and Space Administration (NASA) aux États-Unis et enfermé dans un coffre-fort. Il a finalement fait son retour à Chypre grâce aux efforts de Danos et sera officiellement remis au peuple chypriote lors d’une cérémonie le 16 décembre au palais présidentiel.