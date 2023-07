La rare photo de Nita Ambani jouant au dandiya avec feu Dhirubhai Ambani refait surface sur les réseaux sociaux

La famille Ambani a fait les manchettes et comment. Shloka Mehta, l’épouse d’Akash Ambani a récemment eu la chance d’avoir une fille. C’est leur deuxième enfant et ils l’ont nommée Veda. Les vieilles photos et vidéos de la famille Ambani deviennent virales en un rien de temps. Il y a eu une immense attention sur Nita Ambani aussi. La dame a été vue avec Mukesh Ambani lors du dîner organisé à New York avec Joe Biden et le Premier ministre Narendra Modi. D’autres magnats comme Anand Mahindra, Sundar Pichai étaient là aussi. Nita Ambani est également adorée en tant que belle-mère et grand-mère adorée des petits.

Une vieille photo de Nita Ambani a maintenant refait surface où on peut la voir jouer au dandiya avec son défunt beau-père Dhirubhai Ambani. Elle est vêtue d’un sari de satin avec ses cheveux attachés en parandi. Il porte un pantalon bleu avec une chemise blanche. C’est un fait connu qu’elle était très proche de Dhirubhai Ambani. Il semble qu’il l’ait vue à un récital de danse et ait pensé à la ramener à la maison comme bahu pour son fils, Mukesh. Au fil des années, elle est devenue une personnalité à part entière. Nita Ambani est le cerveau de l’école internationale Dhirubhai Ambani et de la dernière initiative du centre culturel Nita Mukesh Ambani à Jio World.

Nous pouvons voir que les deux sourient en jouant au dandiya. C’était lui qui avait joué Cupidon entre les deux. Il semble qu’il l’ait appelée après avoir vu son récital. Mais elle a pensé que c’était une farce quand il a dit qu’il était le Dhirubhai Ambani. Plus tard, il a parlé à son père Ravindrabhai Dalal qui lui a dit que c’était bien le magnat. Ils se sont rencontrés pour la première fois dans son bureau.

Nita Ambani est également la force derrière l’équipe des Indiens de Mumbai. La dame croit que le pouvoir ne veut rien dire s’il n’y a pas de sens des responsabilités. Elle est considérée comme un modèle par beaucoup.