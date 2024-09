La rare photo de Lindsay Lohan avec son mari Bader Shammas est délicieuse

Initialement publié sur E! En ligne

Lindsay Lohan et Bader Shammas je viens de passer une soirée en amoureux ultime.

Le couple, qui fait le noeud en 2022, elle a profité d’une délicieuse sortie au Musée de la crème glacée à New York le 19 septembre, emmenant même sa famille à cette expérience célèbre sur Instagram.

Dans un cliché publié sur son histoire Instagram, Lindsay et Bader ont posé avec son frère Dakota Lohanqui portait une chemise bleu vif tandis que le Piège parental L’actrice portait un haut bleu canard à col rond et un sac à main noir avec chaîne. À côté de Lindsay, son mari financier était habillé pour impressionner avec une veste couleur crème et un polo rayé classique, affichant un sourire à la caméra entre deux gorgées d’une boisson glacée.

Sa soeur Aliana et mère Dina ont également participé en tant que reines laitières pour la journée, avec Dakota plaisantant sur Instagram« Le musée de la crème glacée avec la famille bam était génial. »

Mais le groupe ne s’est pas contenté de manger de la glace. Lindsay, qui vit à Dubaï avec Bader et leur fils de 14 mois Luai—a révélé que le restaurant italien Tucci figurait également à l’itinéraire de leur voyage à New York, partageant des photos de leur festin de crevettes scampi, de salade César et de prosciutto di Parma aux côtés d’un emoji avec la langue tirée sur son histoire Instagram.

Et le repas a clairement reçu l’approbation de la famille Lohan, avec Dakota criant restaurateur Max Tucci sur son histoire Instagram comme « le plus doux ». Aliana a ajouté sur sa page : « Merci pour ce beau dîner. »

C’est juste l’une des façons dont la famille s’est liée depuis Lindsay et Bader ont annoncé qu’ils ajoutaient un nouveau membre à la famille en mars 2023.

Après tout, le premier bébé du couple avait mis du temps à venir.

« Elle a essayé et puis c’est arrivé, ce petit bâton s’est révélé positif », Dina a dit Personnes ce même mois. « C’est le bon moment pour elle et Bader est un ange. Son mari est si gentil et ils sont tellement heureux. Ils sont vraiment heureux et prêts. »

En fait, Dina a noté que « Lindsay a toujours aimé les enfants », ajoutant : « Nous avons une grande famille, donc elle a toujours voulu des enfants. »

Et maintenant que Luai est arrivé, le Les filles méchantes La star s’est tournée vers ses proches pour obtenir un soutien supplémentaire alors qu’elle retourne travailler à Hollywood.

«Au début, je ne voulais rien rater», Lindsay a déclaré à E! News en juinen plaisantant, « Même lorsque le bébé dort, vous avez tendance à devenir un peu harceleur. Mais je pense qu’une fois que vous entrez dans un bon système, vous commencez à comprendre qu’il est normal de prendre son temps. »

Novembre 2021 : nous avons une piste

Après trois ans de relation, Lindsay Lohan a annoncé ses fiançailles à son petit ami Bader Shammassous-titrant sa publication Instagram mettant en vedette sa superbe bague : « Mon amour. Ma vie. Ma famille. Mon avenir. » Bien que l’on ne sache pas grand-chose de leur première rencontre, Bader réside à Dubaï, où Lindsay vit également depuis plusieurs années. Selon son profil Linkedin, Bader a travaillé comme vice-président adjoint chez Credit Suisse.

Juillet 2022 : Confessions d’une reine mariée

Lindsay a surpris ses fans lorsqu’elle a fait référence à Bader en le qualifiant de « mari » dans une douce dédicace publiée sur les réseaux sociaux. Son représentant a également confirmé à E! News que les deux se sont bel et bien mariés. « Tu m’as trouvée et tu as su que je voulais trouver le bonheur et la grâce, tout en même temps », a-t-elle écrit, en partie, dans son post Instagram du 2 juillet. « Je suis stupéfaite que tu sois mon mari. Ma vie et tout ce qui m’appartient, chaque femme devrait se sentir comme ça tous les jours. »

Août 2022 : bien plus qu’une simple question de chance

Un peu plus d’un mois après annonçant leur mariageelle a partagé un aperçu rare du temps de qualité passé en tant que jeunes mariés. Aux côtés d’un Instagram photo prise du couple à Londres, Lindsay a écrit qu’elle était à la « Maison de la reine avec mon [crown emoji] » . «

Octobre 2022 : L’amour n’a pas de limite

Après avoir fait son retour officiel au cinéma, la Tomber amoureux de Noël la star a noté qu’elle avait une vie incroyable système de soutien autour d’elle—qui, bien sûr, incluait Bader. « J’ai un mari incroyable, qui est une personne très calme », a-t-elle déclaré. Cosmopolite en octobre 2022. « Tout simplement le meilleur. Et ma famille. » Comme l’a dit Lindsay, elle est reconnaissante du cercle de personnes qu’elle a dans sa vie aujourd’hui. « J’ai l’impression d’avoir un petit groupe de bons amis qui sont vraiment de bonnes personnes », a-t-elle ajouté. « C’est le seul soutien dont j’ai vraiment besoin : mes amis, ma famille et mes proches. »

Mars 2023 : Pas seulement une maman ordinaire, mais une maman cool

Le Taille réelle L’ancien élève a annoncé le début du plus grand chapitre du couple à ce jour : Le Le voyage de la parentalitéDans une publication Instagram annonçant la nouvelle, Lindsay a écrit que le couple est «béni et excité » accueillir un bébé.

Juillet 2023 : Pas de piège parental ici : Lindsay est une maman

Septembre 2024 : une escapade à New York