La rare photo de Lindsay Lohan avec son mari Bader Shammas est délicieuse

Lindsay Lohan et Bader Shammas je viens de passer une soirée en amoureux ultime.

Le couple, qui s’est marié en 2022, a profité d’une délicieuse sortie au Musée de la crème glacée à New York le 19 septembre, emmenant même sa famille à cette expérience célèbre sur Instagram.

Dans un cliché publié sur son histoire Instagram, Lindsay et Bader ont posé avec son frère Dakota Lohanqui portait une chemise bleu vif tandis que le Piège parental L’actrice portait un haut bleu canard à col rond et un sac à main noir avec chaîne. À côté de Lindsay, son mari financier était habillé pour impressionner avec une veste couleur crème et un polo rayé classique, affichant un sourire à la caméra entre deux gorgées d’une boisson glacée.

Sa soeur Aliana et mère Dina ont également participé en tant que reines laitières pour la journée, avec Dakota plaisantant sur Instagram« Le musée de la crème glacée avec la famille bam était génial. »

Mais le groupe ne s’est pas contenté de manger de la glace. Lindsay, qui vit à Dubaï avec Bader et leur fils de 14 mois Luai—a révélé que le restaurant italien Tucci figurait également à l’itinéraire de leur voyage à New York, partageant des photos de leur festin de crevettes scampi, de salade César et de prosciutto di Parma aux côtés d’un emoji avec la langue tirée sur son histoire Instagram.