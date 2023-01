La rare comète verte C/2022 E3 devrait passer devant la Terre 50 000 ans après son dernier voyage

Aucun astronome ne voudrait manquer cette opportunité extraordinaire. Il y a environ cinquante mille ans, une comète verte appelée C/2022 E3 a sifflé près de la Terre. Il fait son retour qui ne se reproduira peut-être plus jamais. Cette comète a été découverte l’année dernière par des astronomes du sud de la Californie. Les chercheurs de l’Université York ont ​​déclaré dans leur communiqué de presse que C/2022 E3 atteindra son point le plus proche de la Terre le 1er février à 13h11 HNE (23h41 IST). Ce point le plus proche sera toujours à quelque 42 millions de kilomètres, c’est pourquoi les astronomes ou quiconque souhaitant capter son regard auront besoin d’une paire de jumelles ou d’un petit télescope.

Dans un communiqué de presse de l’Université York, la professeure adjointe Elaina Hyde, directrice de l’Observatoire Allan I. Carswell de la Faculté des sciences, a déclaré: «Il passera devant la constellation Corona Borealis juste avant le lever du soleil ici à Toronto, le 1er février étant le meilleur jour pour le voir. Elle a ajouté: “L’observatoire Allan I. Carswell prévoit de cibler cet objet intéressant avec notre télescope d’un mètre.”

Bien qu’il soit impossible de dire à quel point cette comète sera brillante, la professeure adjointe de York Sarah Rugheimer, la chaire Allan I. Carswell pour la compréhension publique de l’astronomie a mentionné qu’une vue pourrait être possible à l’œil nu. Bien que cela dépende d’un certain nombre de facteurs. Elle a déclaré: «En ce moment, vous avez certainement besoin de bonnes jumelles ou d’un petit télescope pour voir cette comète, mais vers la fin du mois, il pourrait être possible de la voir à l’œil nu. Cela dépendra également de la pollution lumineuse dans votre région et si nous avons un ciel clair ou nuageux.

L’Université York prévoit d’observer cet événement astronomique rare avec son télescope d’un mètre, il s’agit du plus grand télescope sur un campus universitaire de tout le Canada. L’observatoire Allan I. Carswell abrite également un Cassegrain de 60 centimètres et cinq télescopes de 20 centimètres disponibles pour une observation en extérieur lors d’événements célestes spéciaux et pour une variété de programmes gratuits pour le public.

Pendant ce temps, des clichés de la comète ont déjà été capturés en Inde. Les photojournalistes Rakesh Roul et Malaya ont capturé des clichés de la comète à Bhubaneswar et Koraput, respectivement, à Odisha, a rapporté OdishaTV. Les images ont été capturées grâce à leurs téléobjectifs. C/2022 E3 sera visible du 30 janvier au 2 février.

